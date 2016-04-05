"Ми оцінюємо, що на початок 2037-го року буде 30-31 млн населення. При чому прогноз робили по всій території України, включаючи Крим і ОРДЛО. Ми робили окремі оцінки по ОРДЛО й використовували російські статистичні дані по Криму, і їх також корегували з урахуванням наявної інформації. Смертність буде перевищувати народжуваність до 2037-го року і ми не змінимо цю ситуацію".
В Інституті також відзначили, що зараз кількість українців, біженців, які перебувають за територією України в усьому світі, приблизно трохи більше ніж 6 млн. "Війна призведе, за нашими оцінками, до ще більшої деформації статево-вікової структури населення і це є теж викликом. Внаслідок природних чинників ми цього не змінимо і тому слід серйозно ставитись до міграційної політики щодо повернення наших громадян і залучення іноземців на ринок праці чи на постійне проживання... Повернення людей в Україну буде залежати не тільки від абстрактної політики, а від наявності житла зруйнованого, особливо в східних регіонах, ситуації на ринку праці (й на регіональних ринках праці), і залежно від того, якою буде політика держав, яких зараз перебувають наші громадяни".
Hotab написав:Та харош соревноваться в эмпатийности. Ясно что она не на костях смеется. А с позиции , кто виноват., кто нет Зайдите на страницу Истребина (много z, сейчас на других ветках пишет как «Евгений» ) . Он тоже считает, что виноваты кацапы и только. Я тоже. Ок, его пост
«Всем кто пытается обвинить организаторов выставки объясню.
Россияне постоянно наносят удары по аэродромам, жд.станциям, ТЭЦ, заводам, военным частям, СБУ, МВД, Горсоветам, морским и речным портам Украины, в следствии которых тоже гибнут мирные граждане.
Исходя из вашей ебанутой логики в их смертях тоже виноваты военные потому что рядом воинская часть или аэродром, виноваты СБУшники потому что рядом здание СБУ, виноваты портовики потому что рядом порт, виноваты железнодорожники потому что рядом ЖД станция, ну и и так далее...
Виновник здесь только один - Россия.
Думайте чаще головой и не пытайтесь сделать ещё кого-то виноватым кроме россиян.
С такой ебанутой логикой скоро начнут обвинять силы ПВО потому что упавшие обломки забрали чью-то жизнь. Жесть какая-то с людьми и логикой.»
Куча идиоток вещают, что ПВО виновато. Соска одна грит, уберите ПВО из района Киева во Львов, пусть они не поспят
fler написав:"Ми оцінюємо, що на початок 2037-го року буде 30-31 млн населення. При чому прогноз робили по всій території України, включаючи Крим і ОРДЛО. Ми робили окремі оцінки по ОРДЛО й використовували російські статистичні дані по Криму, і їх також корегували з урахуванням наявної інформації. Смертність буде перевищувати народжуваність до 2037-го року і ми не змінимо цю ситуацію".
В Інституті також відзначили, що зараз кількість українців, біженців, які перебувають за територією України в усьому світі, приблизно трохи більше ніж 6 млн. "Війна призведе, за нашими оцінками, до ще більшої деформації статево-вікової структури населення і це є теж викликом. Внаслідок природних чинників ми цього не змінимо і тому слід серйозно ставитись до міграційної політики щодо повернення наших громадян і залучення іноземців на ринок праці чи на постійне проживання... Повернення людей в Україну буде залежати не тільки від абстрактної політики, а від наявності житла зруйнованого, особливо в східних регіонах, ситуації на ринку праці (й на регіональних ринках праці), і залежно від того, якою буде політика держав, яких зараз перебувають наші громадяни".
Портников говорит, что возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий. Такое было уже не раз.
Доповню що це рідкісний випадок коли я згоден з Хотабом щодо дурості людей в Чернігові і на виставці зокрема. ТРИВОГА БУЛА , СИРЕНА БУЛА , ВСІ ХТО РОЗУМНИЙ ВИЖИЛИ, ЗАКОНИ ДАРВІНА , ПРИРОДНІЙ ВІДБІР СПРАЦЮВАВ. Я у мирному Львові , коли чую сирену, читаю телеграм канали зокрема офіційний , і якщо це не МІГ , 95% що я буду в укритті в підвалі , або десь в якійсь умовній ямі в парку , Львів дуже горбисто гористе місто і завжди поруч є низини прикриті майже з 3-х сторін потужно , або природнім рельєфом або забудовою , на безпечній відстані . І де б я не був по справах чи гуляючи по місту я завжди планую попередньо куди піду в укриття в разі тривоги, мій маршрут і перебування завжди враховують укриття в 10-15 хв від місця перебування , або принаймні низину закриту з кількох сторін. Якщо ж це ресторан в центрі то він в підвалі , або поруч з ним , чи знову ж таки поруч з держ установою з укриттям
lapay написав:Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись.?
відвідувачі - так. Вони могли сховатись. І, наскільки розумію, хто з них хотів сховатись, той сховався, бо тривогу оголосили за 5 хв до прильоту, часу було достатньо. Але є інша проблемка. Що робити перехожим поблизу? Впевнений, що більшість із них навіть не знали, яка подія відбувається всередині театру. Давайте не говорити, що вони самі винні, бо не сховались. Якщо останній раз по місту прилітало півтора року тому, а тривоги оголошують мало чи не кожного дня, практично ніхто не буде кожного разу бігти в укриття, це просто демагогія і перекладання вини. Звісно, в запуску ракети в першу чергу винні кацапи, і ніхто не буде звинувачувати ЗСУ в тому, що військові частини чи аеродроми знаходяться близько до житлових будинків, але, там де це можливо, ризики для цивільного населення треба мінімізувати. Включати голову, думати на кілька кроків наперед.
beee написав:Портников говорит, что возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий. Такое было уже не раз.
а можна приклади? Не уявляю, як може зникнути багатомільйонна нація, особливо в умовах, коли у неї є своя країна.