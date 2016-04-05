Додано: Суб 19 сер, 2023 21:50

Доповню що це рідкісний випадок коли я згоден з Хотабом щодо дурості людей в Чернігові і на виставці зокрема. ТРИВОГА БУЛА , СИРЕНА БУЛА , ВСІ ХТО РОЗУМНИЙ ВИЖИЛИ, ЗАКОНИ ДАРВІНА , ПРИРОДНІЙ ВІДБІР СПРАЦЮВАВ. Я у мирному Львові , коли чую сирену, читаю телеграм канали зокрема офіційний , і якщо це не МІГ , 95% що я буду в укритті в підвалі , або десь в якійсь умовній ямі в парку , Львів дуже горбисто гористе місто і завжди поруч є низини прикриті майже з 3-х сторін потужно , або природнім рельєфом або забудовою , на безпечній відстані . І де б я не був по справах чи гуляючи по місту я завжди планую попередньо куди піду в укриття в разі тривоги, мій маршрут і перебування завжди враховують укриття в 10-15 хв від місця перебування , або принаймні низину закриту з кількох сторін. Якщо ж це ресторан в центрі то він в підвалі , або поруч з ним , чи знову ж таки поруч з держ установою з укриттям