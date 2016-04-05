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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4887488848894890
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:04

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:06

"Я б показав вам як треба - та не маю часу/мушу таксувати"©)

  beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли...
Тож >>>
Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% :mrgreen: )
Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?
Переважно викручуються, як вужі на сковороді... :wink: :mrgreen:

Тож, цікаво почути вашу відповідь :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:15

  Faceless написав:
В башти БЦ в районі вокзалу прилетіло - і нічого, тільки скло й постраждало[/quote]
це добре, якщо так...
але мені такі дома не надають впевненості (у таких теж багато за останні 10 років побудували)
https://novobudovy.com/ru/foto/odesa/16-17-foto
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:42

  Успіх написав:
  beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли...
Тож >>>
Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% :mrgreen: )
Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?
Переважно викручуються, як вужі на сковороді... :wink: :mrgreen:

Тож, цікаво почути вашу відповідь :D


На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные"
Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен").
То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
katso
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные"
Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен").
То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""

Мобилизованный не меняет свою профессию на военный. Просто временная мера для защиты от агрессии. Разве что захочет заключить контракт. Но таких не очень много.
Из ваших примеров и менять ничего не надо - в армии есть повара, электрики, врачи и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:09

  katso написав:На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные"
Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен").
То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""

Этот простой как палка ответ работает только в мирное время - военные выполняют тыловую работу, передают опыт, охраняют небо, тренируются на полигонах.
Если у нас армия была 200 тысяч, а нападающие превосходят числом и прут волнами новобранцев, без мобилизации не обойтись, вот тут тоже военные, мобилизацию и организовывают, обучение.

Что касается того, что beee не мобилизован. Так в Киеве по сути и мобилизации нет. Как и в других крупных городах. Отлавливают преимущество в районных центрах и селах.
Zebra
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