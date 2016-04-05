beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли... Тож >>> Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% ) Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво? Переважно викручуються, як вужі на сковороді...
В башти БЦ в районі вокзалу прилетіло - і нічого, тільки скло й постраждало[/quote] це добре, якщо так... але мені такі дома не надають впевненості (у таких теж багато за останні 10 років побудували) https://novobudovy.com/ru/foto/odesa/16-17-foto
beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли... Тож >>> Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% ) Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво? Переважно викручуються, як вужі на сковороді...
Тож, цікаво почути вашу відповідь
На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
katso написав: На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Мобилизованный не меняет свою профессию на военный. Просто временная мера для защиты от агрессии. Разве что захочет заключить контракт. Но таких не очень много. Из ваших примеров и менять ничего не надо - в армии есть повара, электрики, врачи и тд.
katso написав:На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Этот простой как палка ответ работает только в мирное время - военные выполняют тыловую работу, передают опыт, охраняют небо, тренируются на полигонах. Если у нас армия была 200 тысяч, а нападающие превосходят числом и прут волнами новобранцев, без мобилизации не обойтись, вот тут тоже военные, мобилизацию и организовывают, обучение.
Что касается того, что beee не мобилизован. Так в Киеве по сути и мобилизации нет. Как и в других крупных городах. Отлавливают преимущество в районных центрах и селах.
katso написав:На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Этот простой как палка ответ работает только в мирное время - военные выполняют тыловую работу, передают опыт, охраняют небо, тренируются на полигонах. Если у нас армия была 200 тысяч, а нападающие превосходят числом и прут волнами новобранцев, без мобилизации не обойтись, вот тут тоже военные, мобилизацию и организовывают, обучение.
Что касается того, что beee не мобилизован. Так в Киеве по сути и мобилизации нет. Как и в других крупных городах. Отлавливают преимущество в районных центрах и селах.
По факту мобілізація йде:
Щонайменше десять тисяч осіб Україні необхідно щомісяця призивати на військову службу для того, щоб просто втримувати чисельність Сил оборони на існуючому рівні. «Лише для того, що компенсувати втрати вбитими та пораненими, а також замінити військових, які звільняються зі служби за станом здоров'я, віком та сімейними обставинами щомісяця необхідно призивати до лав Сил оборони близько 10 тисяч осіб. Це без урахування створення нових частин чи підготовки резервів», — повідомило Ukrainian Military Pages джерело у Генеральному штабі ЗС України. Нагадаємо, що загальна чисельність Сил оборони України перевищує мільйон осіб, з них у Збройних Силах України — близько 800 тисяч осіб. https://www.ukrmilitary.com/2023/08/10.html
Звичайно, краще було би, якщо би могли обмежитись професійною армією:
А ми набираємо людей через мобілізацію для обслуговування техніки, яка коштує десятки мільйонів доларів, це неправильний підхід. Таку техніку мають обслуговувати професіонали", — продовжує Світан. За словами полковника, в Україні вже є бригади, які набирають бійців за контрактом. Як приклад він наводить 3-тю окрему механізовану бригаду під командуванням Андрія Білецького. Щоб посилити ці процеси, необхідна фінансова підтримка держави, здатна мотивувати професіоналів, готових воювати. Крім того, потрібно внести зміни до законодавства, щоб скоротити бюрократичні процеси. За словами Свитана, бригади, які набирають бійців за контрактом, мають погоджувати це питання з ТЦК, що ускладнює процес. Однак поки влада вважає за краще говорити про "тотальну" мобілізацію і готує українців до того, що кожен зобов'язаний піти на війну, замість того, щоб серйозно розглянути питання професійної армії, вважає експерт. "Потрібно зібрати фінанси і спрямувати їх на мотивацію бійців. Але владі хочеться дешевше вирішити питання — у цьому проблема. Хоча, врешті-решт, виходить дорожче, бо непрофесійні танкісти топлять танки, які коштують 10 млн доларів", — резюмував Світан. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/586693- ... v-ukrajini