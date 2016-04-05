Додано: Нед 20 сер, 2023 09:49

katso написав: Успіх написав: beee написав: возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий. возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий. Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли...

Тож >>>

Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% )) )

Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?

Переважно викручуються, як вужі на сковороді...



Тож, цікаво почути вашу відповідь... Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли...Тож >>>Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% )) )Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?Переважно викручуються, як вужі на сковороді...Тож, цікаво почути вашу відповідь...



На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные"

Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен").

То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный"" На самом деле ответ простой как палка-(но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен").То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""

Так справа в тому, що вчорашнього пекаря/електрика мобілізували, дали в руки старого калаша і сказали - "ти став військовим - іди воюй!"Інша справа - контрактна армія/армія професіоналів!(як вище згадують про це)Я от не знаю - невже не краще мати/НАЙНЯТИ умовно 500К військових професіоналів-контрактників, які на 100500% добре знають і виконують свою роботу, фізично здорові і підготовлені + також добряче мотивовані(вони цю справу люблять/свідомо знають, на що підписуються) - ніж, умовних 800К, але фізично НЕ здорових/з різними болячками/постійно п'яні/ще й багато з них 40-50+річні...Наче, фінансово однакові були б витрати на таку армію - але якість в рази краща!!!п.с.От нехай мені приснилосьщо 20% вже півроку "скачуть" по лікарнях/ухиляються... і списати таких не списують і залучити до роботи - теж майже не залучають(десь-колись на якусь охорону і все), далі - ще 60% бухають так, що їх теж рідко залучиш до якоїсь роботи...І от залишається 20%, на яких це все тримається/які тягнуть "цей віз"...Тож логічне питання - навіщо/для чого тримати в п'ять раз більше НЕ ефективних людей??? Якщо можна, наприклад, 50% набрати професіоналів(найманців-контрактників), які будуть давати ЕФЕКТ/ЯКІСТЬ виконаних бойових завдань на х5!!!Тож ще раз -