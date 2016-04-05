В башти БЦ в районі вокзалу прилетіло - і нічого, тільки скло й постраждало[/quote] це добре, якщо так... але мені такі дома не надають впевненості (у таких теж багато за останні 10 років побудували) https://novobudovy.com/ru/foto/odesa/16-17-foto
beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли... Тож >>> Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% ) Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво? Переважно викручуються, як вужі на сковороді...
Тож, цікаво почути вашу відповідь
На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
katso написав: На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Мобилизованный не меняет свою профессию на военный. Просто временная мера для защиты от агрессии. Разве что захочет заключить контракт. Но таких не очень много. Из ваших примеров и менять ничего не надо - в армии есть повара, электрики, врачи и тд.
katso написав:На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Этот простой как палка ответ работает только в мирное время - военные выполняют тыловую работу, передают опыт, охраняют небо, тренируются на полигонах. Если у нас армия была 200 тысяч, а нападающие превосходят числом и прут волнами новобранцев, без мобилизации не обойтись, вот тут тоже военные, мобилизацию и организовывают, обучение.
Что касается того, что beee не мобилизован. Так в Киеве по сути и мобилизации нет. Как и в других крупных городах. Отлавливают преимущество в районных центрах и селах.
По факту мобілізація йде:
Щонайменше десять тисяч осіб Україні необхідно щомісяця призивати на військову службу для того, щоб просто втримувати чисельність Сил оборони на існуючому рівні. «Лише для того, що компенсувати втрати вбитими та пораненими, а також замінити військових, які звільняються зі служби за станом здоров'я, віком та сімейними обставинами щомісяця необхідно призивати до лав Сил оборони близько 10 тисяч осіб. Це без урахування створення нових частин чи підготовки резервів», — повідомило Ukrainian Military Pages джерело у Генеральному штабі ЗС України. Нагадаємо, що загальна чисельність Сил оборони України перевищує мільйон осіб, з них у Збройних Силах України — близько 800 тисяч осіб. https://www.ukrmilitary.com/2023/08/10.html
Звичайно, краще було би, якщо би могли обмежитись професійною армією:
А ми набираємо людей через мобілізацію для обслуговування техніки, яка коштує десятки мільйонів доларів, це неправильний підхід. Таку техніку мають обслуговувати професіонали", — продовжує Світан. За словами полковника, в Україні вже є бригади, які набирають бійців за контрактом. Як приклад він наводить 3-тю окрему механізовану бригаду під командуванням Андрія Білецького. Щоб посилити ці процеси, необхідна фінансова підтримка держави, здатна мотивувати професіоналів, готових воювати. Крім того, потрібно внести зміни до законодавства, щоб скоротити бюрократичні процеси. За словами Свитана, бригади, які набирають бійців за контрактом, мають погоджувати це питання з ТЦК, що ускладнює процес. Однак поки влада вважає за краще говорити про "тотальну" мобілізацію і готує українців до того, що кожен зобов'язаний піти на війну, замість того, щоб серйозно розглянути питання професійної армії, вважає експерт. "Потрібно зібрати фінанси і спрямувати їх на мотивацію бійців. Але владі хочеться дешевше вирішити питання — у цьому проблема. Хоча, врешті-решт, виходить дорожче, бо непрофесійні танкісти топлять танки, які коштують 10 млн доларів", — резюмував Світан. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/586693- ... v-ukrajini
thenewepic написав:відвідувачі - так. Вони могли сховатись. І, наскільки розумію, хто з них хотів сховатись, той сховався, бо тривогу оголосили за 5 хв до прильоту, часу було достатньо. Але є інша проблемка. Що робити перехожим поблизу? Впевнений, що більшість із них навіть не знали, яка подія відбувається всередині театру. Давайте не говорити, що вони самі винні, бо не сховались. Якщо останній раз по місту прилітало півтора року тому, а тривоги оголошують мало чи не кожного дня, практично ніхто не буде кожного разу бігти в укриття, це просто демагогія і перекладання вини. Звісно, в запуску ракети в першу чергу винні кацапи, і ніхто не буде звинувачувати ЗСУ в тому, що військові частини чи аеродроми знаходяться близько до житлових будинків, але, там де це можливо, ризики для цивільного населення треба мінімізувати. Включати голову, думати на кілька кроків наперед.
Організатори відповідали за територію виставки, за площу і все місто відповідають інші. Я теж не реагую на сирени, бо в Черкасах прильотів взагалі не було (міст, формально, за межами). Якщо шось трапиться, я не буду звинувачувати владу, тільки тоді, коли не зможу потрапити в бомбосховище.
beee написав:возможно и полное исчезновение украинской нации при длительной войне даже при сохранении территорий.
Там на іншій гілці(КРЖН) ви писали, що фізично здорові і все таке інше... але вже це все потерли... Тож >>> Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% )) ) Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво? Переважно викручуються, як вужі на сковороді...
Тож, цікаво почути вашу відповідь...
На самом деле ответ простой как палка- "на фронте должны быть военные" Военный - это такая же профессия как и пекарь врач или электрик (но к слову сказать почему-то от электриков не слышно "а че я за вас провода тащить должен"). То есть правильно ставить вопрос "а почему вы не меняете вашу профессию на профессию "военный""
Так справа в тому, що вчорашнього пекаря/електрика мобілізували, дали в руки старого калаша і сказали - "ти став військовим - іди воюй!" Інша справа - контрактна армія/армія професіоналів!(як вище згадують про це)
Я от не знаю - невже не краще мати/НАЙНЯТИ умовно 500К військових професіоналів-контрактників, які на 100500% добре знають і виконують свою роботу, фізично здорові і підготовлені + також добряче мотивовані(вони цю справу люблять/свідомо знають, на що підписуються) - ніж, умовних 800К, але фізично НЕ здорових/з різними болячками/постійно п'яні/ще й багато з них 40-50+річні...
Наче, фінансово однакові були б витрати на таку армію - але якість в рази краща!!!
п.с. От нехай мені приснилось що 20% вже півроку "скачуть" по лікарнях/ухиляються... і списати таких не списують і залучити до роботи - теж майже не залучають(десь-колись на якусь охорону і все), далі - ще 60% бухають так, що їх теж рідко залучиш до якоїсь роботи... І от залишається 20%, на яких це все тримається/які тягнуть "цей віз"... Тож логічне питання - навіщо/для чого тримати в п'ять раз більше НЕ ефективних людей??? Якщо можна, наприклад, 50% набрати професіоналів(найманців-контрактників), які будуть давати ЕФЕКТ/ЯКІСТЬ виконаних бойових завдань на х5!!!
Тож ще раз - невже не ефективніше і фінансово не вигідніше набрати умовно 400-500К професіоналів, ніж умовно 800-900К "лєнтюхів/аватарів/кволих" і т.п.
remark написав:Успіх Стосовно військових, саме професійних, чому блогер Жданов до цих пір не на фронті, здається полковник з досвідом і був би корисним там?
Тому що на дивані сидіти і через ютубчик пиСтіти - це не замість Успіха в окопі 1,5роки сидіти! Це не замість Успіха поміж обстрілами "кабани" довозити/розвантажувати, носити їх до БМ(інколи і самому залазити в БМ допомагати розкладати "кабани" по гніздах/ячейках) Це не замість Успіха передавати цифри по бусолі до БМ(стояти у відкриту декілька хвилин недалеко БМ, по якій може прилетіти в будь-яку хвилину!) Це не замість Успіха ставити Старлінк/либідь/повністю обслуговувати генератори-акумулятори-рації і інші речі як в тилу так і на вогневій! Це не замість Успіха охороняти БМ на вогневій вдень і вночі, якщо вона по якійсь причині тимчасово не працює...
Одним словом - з ютубчику пиСтіти - це не (мішки)/"кабани"22кг на вогневій носити! (де може прилетіти на голову будь-якої миті!)
Успіх написав:Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"
Відповідь:
Успіх написав:Я от не знаю - невже не краще мати/НАЙНЯТИ умовно 500К військових професіоналів-контрактників, які на 100500% добре знають і виконують свою роботу, фізично здорові і підготовлені + також добряче мотивовані, ніж умовних 800К, але фізично НЕ здорових/з різними болячками/постійно п'яні/ще й багато з них 40-50+річні...
приснилось що 20% вже півроку "скачуть" по лікарнях/ухиляються... , ще 60% бухають так, що їх теж рідко залучиш до якоїсь роботи... І от залишається 20%, на яких це все тримається/які тягнуть "цей віз"... Тож логічне питання - навіщо/для чого тримати в п'ять раз більше НЕ ефективних людей???