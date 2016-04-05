remark написав:Успіх Стосовно військових, саме професійних, чому блогер Жданов до цих пір не на фронті, здається полковник з досвідом і був би корисним там?
Тому що на дивані сидіти і через ютубчик пиСтіти - це не замість Успіха в окопі 1,5роки сидіти! Це не замість Успіха поміж обстрілами "кабани" довозити/розвантажувати, носити їх до БМ(інколи і самому залазити в БМ допомагати розкладати "кабани" по гніздах/ячейках) Це не замість Успіха передавати цифри по бусолі до БМ(стояти у відкриту декілька хвилин недалеко БМ, по якій може прилетіти в будь-яку хвилину!) Це не замість Успіха ставити Старлінк/либідь/повністю обслуговувати генератори-акумулятори-рації і інші речі як в тилу так і на вогневій! Це не замість Успіха охороняти БМ на вогневій вдень і вночі, якщо вона по якійсь причині тимчасово не працює...
Одним словом - з ютубчику пиСтіти - це не (мішки)/"кабани"22кг на вогневій носити! (де може прилетіти на голову будь-якої миті!)
Потому что он и сотни других блогеров, березовец, арестович и сотни сотни сидят в Ютюбе только лишь с одной целью - МОНЕТИЗАЦИЯ. Только бизнес и ничего больше
remark написав:Успіх Стосовно військових, саме професійних, чому блогер Жданов до цих пір не на фронті, здається полковник з досвідом і був би корисним там?
Цей "полковник", всю жизнь на шее у нас - налогоплательщиков, как и миллион других представителей исполнительной власти, которого лично знаю, будет прятаться до последнего айтишника и в конце свалит пилить свои рекламные видосы за границу.
Успіх написав:Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"
Відповідь:
Успіх написав:Я от не знаю - невже не краще мати/НАЙНЯТИ умовно 500К військових професіоналів-контрактників, які на 100500% добре знають і виконують свою роботу, фізично здорові і підготовлені + також добряче мотивовані, ніж умовних 800К, але фізично НЕ здорових/з різними болячками/постійно п'яні/ще й багато з них 40-50+річні...
приснилось що 20% вже півроку "скачуть" по лікарнях/ухиляються... , ще 60% бухають так, що їх теж рідко залучиш до якоїсь роботи... І от залишається 20%, на яких це все тримається/які тягнуть "цей віз"... Тож логічне питання - навіщо/для чого тримати в п'ять раз більше НЕ ефективних людей???
Або ще по-іншому - якщо за вас воюють(щоб орки не добрались до вашої сім'ї/майна) вже 18й місяць - то чому ви не хочете підмінити нас? Чекаєте, поки зовсім ефективність впаде, чи - "якось воно буде"...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 20 сер, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
У меня родственник на штурмах. Спецназовец. тоже выбрал батальон профессионалов. Всю амуницию мы покупали сами. Он волчара, ему нравится это всё. Так бл дайте им финансирование, экипу и будет вам дофига таких. Такие батальоны и делают работу. Зачем баласт из немотивированных обычных мужиков? Для чего?
А.... ви?)) Я розумію, що може пропустили моє питання саме до вас(фізично здорового/тренованого) - але може таки напишете відповідь - "я не йду на фронт тому, що..."(і тут бачажано правду)
Вы пошли в армию, потому что вас призвали. Его не призвали. Вот и все. Как я понял, вы теперь заинтересуетесь "почему не призвали?", на него может ответить только военком. Если вы поинтересуйтесь, почему не пошел добровольцем, ответ будет еще проще - "взял пример с Долярчика, стойко ожидая повестку".
beee написав:Так бл дайте им финансирование, экипу и будет вам дофига таких. Такие батальоны и делают работу. Зачем баласт из немотивированных обычных мужиков? Для чего?
Ну от я теж цього НЕ розумію! Для чого витрачати, наприклад, 5 лямів/міс грн на 100 "немотивованих звичайних мужиків", якщо можна тих 5 лямів дати/розкинути на 20-30 професіоналів, які будуть ефективніші, ніж тих 100?!!!
Ну може на початку війни цього не розуміли.... - але за півроку-рік можна ж було це зрозуміти і почати скорочувати "кволий баласт", а на томість набирати професіоналів? Ну от кажуть, що вже знову відновили виплати(може з наступного місяця буде більша премія, побачимо), які були порізали... - ну ок, але ж "баласт" не скидають!!! Сенс оплачувати 60-80% "баласту", якщо на ці кошти можна найняти ПРОФІ?!!!
А скільки ще таких є, що давно треба було списати(з грижами і т.п.) - нах їх тут маринувати/витрачати на них кошти? Яка ефективність/користь їх тут?
А.... ви?)) Я розумію, що може пропустили моє питання саме до вас(фізично здорового/тренованого) - але може таки напишете відповідь - "я не йду на фронт тому, що..."(і тут бачажано правду)
Вы пошли в армию, потому что вас призвали. Его не призвали. Вот и все. Как я понял, вы теперь заинтересуетесь "почему не призвали?", на него может ответить только военком. Если вы поинтересуйтесь, почему не пошел добровольцем, ответ будет еще проще - "взял пример с Долярчика, стойко ожидая повестку".
А отут - ні)) Я чекав повістку аж 1 день - 25го лютого прийшла повістка до квартири батьків і я міг на неї НІЯК не відреагувати! Тобто, міг спокійно ухилитись!