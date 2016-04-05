RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4888488948904891
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35

Кацы нагнетают второй карибский кризис

⚡️Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство российских военных баз на территории страны и размещение крылатых ракет — @

Xenon
 
Повідомлень: 4063
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  remark написав:Успіх
Стосовно військових, саме професійних, чому блогер Жданов до цих пір не на фронті, здається полковник з досвідом і був би корисним там?

Тому що на дивані сидіти і через ютубчик пиСтіти - це не замість Успіха в окопі 1,5роки сидіти!
Це не замість Успіха поміж обстрілами "кабани" довозити/розвантажувати, носити їх до БМ(інколи і самому залазити в БМ допомагати розкладати "кабани" по гніздах/ячейках)
Це не замість Успіха передавати цифри по бусолі до БМ(стояти у відкриту декілька хвилин недалеко БМ, по якій може прилетіти в будь-яку хвилину!)
Це не замість Успіха ставити Старлінк/либідь/повністю обслуговувати генератори-акумулятори-рації і інші речі як в тилу так і на вогневій!
Це не замість Успіха охороняти БМ на вогневій вдень і вночі, якщо вона по якійсь причині тимчасово не працює...

Одним словом - з ютубчику пиСтіти - це не (мішки)/"кабани"22кг на вогневій носити!
(де може прилетіти на голову будь-якої миті!)
Потому что он и сотни других блогеров, березовец, арестович и сотни сотни сидят в Ютюбе только лишь с одной целью - МОНЕТИЗАЦИЯ. Только бизнес и ничего больше
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:00

  Xenon написав:Кацы нагнетают второй карибский кризис

⚡️Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство российских военных баз на территории страны и размещение крылатых ракет — @



ну так ради чего все затевалось
большая игра - большие ставки

товарищ Ортега, к слову, сидит там с 1985 года с переменками,
надежный, проверенный товарищ
Востаннє редагувалось cohan в Нед 20 сер, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

remark написав:Успіх
Стосовно військових, саме професійних, чому блогер Жданов до цих пір не на фронті, здається полковник з досвідом і був би корисним там?
Цей "полковник", всю жизнь на шее у нас - налогоплательщиков, как и миллион других представителей исполнительной власти, которого лично знаю, будет прятаться до последнего айтишника и в конце свалит пилить свои рекламные видосы за границу.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:26

"Я б показав вам як треба - та не маю часу/мушу таксувати"©)

  beee написав:Потому что он
А.... ви?))
Я розумію, що може пропустили моє питання саме до вас(фізично здорового/тренованого) - але може таки напишете відповідь - "я не йду на фронт тому, що..."(і тут бачажано правду) ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:41

Нехай Успіхи воюють... і бажано до кордонів 91го)))

  fler написав:Питання:
  Успіх написав:Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"

Відповідь:
  Успіх написав:Я от не знаю - невже не краще мати/НАЙНЯТИ умовно 500К військових професіоналів-контрактників, які на 100500% добре знають і виконують свою роботу, фізично здорові і підготовлені + також добряче мотивовані, ніж умовних 800К, але фізично НЕ здорових/з різними болячками/постійно п'яні/ще й багато з них 40-50+річні...

приснилось ;) що 20% вже півроку "скачуть" по лікарнях/ухиляються... , ще 60% бухають так, що їх теж рідко залучиш до якоїсь роботи...
І от залишається 20%, на яких це все тримається/які тягнуть "цей віз"...
Тож логічне питання - навіщо/для чого тримати в п'ять раз більше НЕ ефективних людей???

Бачу питання треба ставити по-іншому :D
Якщо не зробили/не створили контрактну армію професіоналів про яку я пишу вище, а "маємо те, що маємо"©... і на фронті вже 1,5року знаходяться "пекарі/торгаші/токарі" і т.п. - УВАГА питання)) - ЧОМУ тоді не підмінити "такими самими"(якщо інших варіантів нема) тих, хто 1,5р. на фронті? З яких вже за цей час злупили три шкіри?!(в кращому випадку - бо в гіршому, то вже спочивають в сирій землі) https://youtube.com/shorts/GhzHbnt9Fds?feature=share

Або ще по-іншому - якщо за вас воюють(щоб орки не добрались до вашої сім'ї/майна) вже 18й місяць - то чому ви не хочете підмінити нас?
Чекаєте, поки зовсім ефективність впаде, чи - "якось воно буде"... :?:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 20 сер, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня родственник на штурмах. Спецназовец. тоже выбрал батальон профессионалов. Всю амуницию мы покупали сами. Он волчара, ему нравится это всё. Так бл дайте им финансирование, экипу и будет вам дофига таких. Такие батальоны и делают работу.
Зачем баласт из немотивированных обычных мужиков? Для чего?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:01

  Успіх написав:
  beee написав:Потому что он
А.... ви?))
Я розумію, що може пропустили моє питання саме до вас(фізично здорового/тренованого) - але може таки напишете відповідь - "я не йду на фронт тому, що..."(і тут бачажано правду) ;)

Вы пошли в армию, потому что вас призвали. Его не призвали.
Вот и все. Как я понял, вы теперь заинтересуетесь "почему не призвали?", на него может ответить только военком. Если вы поинтересуйтесь, почему не пошел добровольцем, ответ будет еще проще - "взял пример с Долярчика, стойко ожидая повестку".
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11987
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3574 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:04

За крок до перевороту думок©

  beee написав:Он волчара, ему нравится это всё
От! Саме такі і мають бути тут/на фронті!
  beee написав:Так бл дайте им финансирование, экипу и будет вам дофига таких. Такие батальоны и делают работу.
Зачем баласт из немотивированных обычных мужиков? Для чего?
Ну от я теж цього НЕ розумію!
Для чого витрачати, наприклад, 5 лямів/міс грн на 100 "немотивованих звичайних мужиків", якщо можна тих 5 лямів дати/розкинути на 20-30 професіоналів, які будуть ефективніші, ніж тих 100?!!!

Ну може на початку війни цього не розуміли.... - але за півроку-рік можна ж було це зрозуміти і почати скорочувати "кволий баласт", а на томість набирати професіоналів?
Ну от кажуть, що вже знову відновили виплати(може з наступного місяця буде більша премія, побачимо), які були порізали... - ну ок, але ж "баласт" не скидають!!!
Сенс оплачувати 60-80% "баласту", якщо на ці кошти можна найняти ПРОФІ?!!!

А скільки ще таких є, що давно треба було списати(з грижами і т.п.) - нах їх тут маринувати/витрачати на них кошти? Яка ефективність/користь їх тут?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:14

Не все так однозначно ©

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
  beee написав:Потому что он
А.... ви?))
Я розумію, що може пропустили моє питання саме до вас(фізично здорового/тренованого) - але може таки напишете відповідь - "я не йду на фронт тому, що..."(і тут бачажано правду) ;)

Вы пошли в армию, потому что вас призвали. Его не призвали.
Вот и все. Как я понял, вы теперь заинтересуетесь "почему не призвали?", на него может ответить только военком. Если вы поинтересуйтесь, почему не пошел добровольцем, ответ будет еще проще - "взял пример с Долярчика, стойко ожидая повестку".
А отут - ні))
Я чекав повістку аж 1 день :mrgreen: - 25го лютого прийшла повістка до квартири батьків і я міг на неї НІЯК не відреагувати! :wink: Тобто, міг спокійно ухилитись! :mrgreen:

Одне я не врахував - думав призвали МАКСИМУМ на рік часу! Думав буде все "по-чесному"... - а тут така підстава))
Бо - "Навіть зеки знають - на скільки часу сідають!"© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
  #<1 ... 4888488948904891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.