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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4886488748884889>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:56

  prodigy написав:
  Hotab написав:prodigy , я його бачу «зелений» в багатоповерхівках Києва)) .
Уламки схопити вірогідність є. Десь така сама як що в тебе вʼїдуть на Патона. Навіть нижча.


є багато 25ти етажек, що зовні виглядають як "зі скла", мої діти мешкають у такому
в Києві-якщо щось прилетить, то дома нема

есть примеры?
в Киеве прилетов было немало...
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:59

  prodigy написав:кожного дня і до ночі дискотеки, молодь думає про танці
влада дала дозвіл на танці, на купання у морі

а ви як думаєте? вони і без дозволу 2 місяця купались і загорали,
тепер є офіційний дозвіл на "море"

висновків ніхто не буде робити, кожний відповідає сам за себе

Вважайте мене цинічним.. Але я вважаю, що загиблим і їх рідним не допомогти від того, що в закритому закладі (не на вулиці) таки пройде сплановане весілля. Ясно що це не публічно, не давати приводу людям що страждають за втраченими рідними для ще більшим мук… Але. Якщо у когось весілля ,все оплачено і сплановане, то що тут поробиш.
А так то з 19-21 в Чернігові загальні дні жалоби.

Загалом моя позиція така, що умовному Успіху має бути все одно, молодь сидить вдома чи в нічному клубі, якщо в будь якому разі вона не на фронті і не міняє його.
Навіть навпаки, працюючі заклади - це сплачені акцизи на алкоголь, витрачені гроші, сплачені податки, наповнення бюджету. З якого і фінансується війна.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 сер, 2023 23:02, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Hotab написав:prodigy , я його бачу «зелений» в багатоповерхівках Києва)) .
Уламки схопити вірогідність є. Десь така сама як що в тебе вʼїдуть на Патона. Навіть нижча.


є багато 25ти етажек, що зовні виглядають як "зі скла", мої діти мешкають у такому
в Києві-якщо щось прилетить, то дома нема
В башти БЦ в районі вокзалу прилетіло - і нічого, тільки скло й постраждало
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:04

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  Faceless написав:
В башти БЦ в районі вокзалу прилетіло - і нічого, тільки скло й постраждало[/quote]
це добре, якщо так...
але мені такі дома не надають впевненості (у таких теж багато за останні 10 років побудували)
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:відвідувачі - так. Вони могли сховатись. І, наскільки розумію, хто з них хотів сховатись, той сховався, бо тривогу оголосили за 5 хв до прильоту, часу було достатньо. Але є інша проблемка. Що робити перехожим поблизу? Впевнений, що більшість із них навіть не знали, яка подія відбувається всередині театру. Давайте не говорити, що вони самі винні, бо не сховались. Якщо останній раз по місту прилітало півтора року тому, а тривоги оголошують мало чи не кожного дня, практично ніхто не буде кожного разу бігти в укриття, це просто демагогія і перекладання вини.
Звісно, в запуску ракети в першу чергу винні кацапи, і ніхто не буде звинувачувати ЗСУ в тому, що військові частини чи аеродроми знаходяться близько до житлових будинків, але, там де це можливо, ризики для цивільного населення треба мінімізувати. Включати голову, думати на кілька кроків наперед.

Організатори відповідали за територію виставки, за площу і все місто відповідають інші. Я теж не реагую на сирени, бо в Черкасах прильотів взагалі не було (міст, формально, за межами). Якщо шось трапиться, я не буду звинувачувати владу, тільки тоді, коли не зможу потрапити в бомбосховище.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:00

  Xenon написав:Кацы нагнетают второй карибский кризис

⚡️Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство российских военных баз на территории страны и размещение крылатых ракет — @



ну так ради чего все затевалось
большая игра - большие ставки

товарищ Ортега, к слову, сидит там с 1985 года с переменками,
надежный, проверенный товарищ
Востаннє редагувалось cohan в Нед 20 сер, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня родственник на штурмах. Спецназовец. тоже выбрал батальон профессионалов. Всю амуницию мы покупали сами. Он волчара, ему нравится это всё. Так бл дайте им финансирование, экипу и будет вам дофига таких. Такие батальоны и делают работу.
Зачем баласт из немотивированных обычных мужиков? Для чего?
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