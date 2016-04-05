RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4886488748884889
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:57

  Hennady написав:"Луна-25" - все

Не чокаясь. Да упокоится ее пуёвая душа в глубинах космоса.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11990
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3575 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 13:38

Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.

Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами.



Xenon
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:29

  Hennady написав:"Луна-25" - все


Schmit
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:48

  Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]

Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
fox767676
 
Повідомлень: 638
З нами з: 13.06.20
Подякував: 248 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4886488748884889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3106)
20.08.2023 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.