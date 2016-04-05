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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:57
Hennady написав:
"Луна-25" - все
Не чокаясь. Да упокоится ее пуёвая душа в глубинах космоса.
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antey1969
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:38
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.
Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.
Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами.
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Xenon
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:29
Hennady написав:
"Луна-25" - все
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Schmit
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:48
Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.
Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]
Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
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fox767676
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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