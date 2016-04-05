|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:57
Hennady написав:
"Луна-25" - все
Не чокаясь. Да упокоится ее пуёвая душа в глубинах космоса.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11996
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3575 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 13:38
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.
Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.
Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4065
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:29
Hennady написав:
"Луна-25" - все
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3754
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:48
Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.
Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]
Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
Xenon написав:
Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами
Типа нам ракети давали, чи БПЛА. Санкції теж такі... "пекельні"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:18
fox767676 написав: Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.
Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]
Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
Xenon написав:
Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами
Типа нам ракети давали, чи БПЛА. Санкції теж... "пекельні"
Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк, что происходит, то все местные рады и их структуры единомоментно станут не нужны, все заменят как и положено во время войны Военные Администрации.
У нас только одних местных депутатов на страну сотни тысяч, их обслуга, еще в разы больше их талантливых отпрысков с друзьями, которых не тронь, плюс толпа бывших с челядью. Миллион свежих призывников получится одномоментно.
Ну да, тогда ночные клубы и казино пострадают, гонки стритрейсеров по ночам затихнут сами по себе... Проблема однако.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11996
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3575 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:29
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:30
antey1969
не напомните откуда пишете???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13186
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:34
fox767676 написав:
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11996
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3575 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:36
antey1969 написав: fox767676 написав:
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
Европа может быть гибкой
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5926
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 15:42
antey1969 написав: fox767676 написав:
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили
й то російською, навряд чи мовою оригіналу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4070
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 1137 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119123
|
|
|6076
|495339
|
|
|1
|6037
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|