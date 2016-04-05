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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 488748884889489048914892>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:57

  Hennady написав:"Луна-25" - все

Не чокаясь. Да упокоится ее пуёвая душа в глубинах космоса.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 13:38

Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.

Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами.



Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:29

  Hennady написав:"Луна-25" - все


Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:48

  Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]

Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
  Xenon написав:Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами

Типа нам ракети давали, чи БПЛА. Санкції теж такі... "пекельні"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:18

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, — Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек,[/b]

Вже смішно. Ну тільки якшо ТЦК доповнити спецпідрозділами, що будуть витягувати людей під мобілязацію з Європи, та окупованих територій.
Їзраїлль в 48 воював з ̶б̶а̶б̶у̶..бєдуїнами А в нащих умовах сконцентрувати стільки слабоозброєних людей супроти ядерної країни номер 1, ну то спряння геноциду
  Xenon написав:Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами

Типа нам ракети давали, чи БПЛА. Санкції теж... "пекельні"

Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк, что происходит, то все местные рады и их структуры единомоментно станут не нужны, все заменят как и положено во время войны Военные Администрации.
У нас только одних местных депутатов на страну сотни тысяч, их обслуга, еще в разы больше их талантливых отпрысков с друзьями, которых не тронь, плюс толпа бывших с челядью. Миллион свежих призывников получится одномоментно.
Ну да, тогда ночные клубы и казино пострадают, гонки стритрейсеров по ночам затихнут сами по себе... Проблема однако.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:29

Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:30

antey1969
не напомните откуда пишете???
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:34

  fox767676 написав:Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.

Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:36

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.

Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.


Европа может быть гибкой :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:42

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.

Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.

я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили :D

й то російською, навряд чи мовою оригіналу :lol:
Shaman
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