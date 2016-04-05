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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48884889489048914892>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:16

  cohan написав:
  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.

Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.


Европа может быть гибкой :mrgreen:

Только если дело касается радужных флагов
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:20

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.

Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.

я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили :D

й то російською, навряд чи мовою оригіналу :lol:

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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Типа нам ракети давали, чи БПЛА.

Storm shadow, HIMArS,ракети puma бпла та купа інших etc
Навіщо дурниці пишеш ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:31

В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.

А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк

Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:34

  Ukrainian написав:
  antey1969 написав:Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк

Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.

Слинявшим дать 2 месяца на возвращение законодательно, явившись в ТЦК - иначе потеря гражданства, прав на недвижимость и все что осталось. Ну и штраф.

Депутатов всех тоже под ружье, смысла в депутатах всех уровней на сегодня реально никакого.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:38

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:
  antey1969 написав:Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк

Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.

Слинявшим дать 2 месяца на возвращение законодательно, явившись в ТЦК - иначе потеря гражданства, прав на недвижимость и все что осталось. Ну и штраф.

Депутатов всех тоже под ружье, смысла в депутатах всех уровней на сегодня реально никакого.

Где-то там в Лондоне взгустнул Ринат Леонидович.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:41

  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.

А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.

Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:42

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?

По линии Брянск-Курск-Белгород нет никаких танков, самолетов и кулеметов - все это задействовано на наней территории - там только срочники охраняют границу, отдельные группы погранцов. Нет там никого в достаточном количестве, это доказано вылазками РДК.
Zebra
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