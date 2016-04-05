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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:16
cohan написав: antey1969 написав: fox767676 написав:
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
Европа может быть гибкой
Только если дело касается радужных флагов
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:20
Shaman написав: antey1969 написав: fox767676 написав:
Нє, ну якщо 3 млн мобілізуємо, то Токмак відвоююмо. А ось на Мелітпололь-Бердянськ треба вже по європам бігунців відлвлювати.
Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.
я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили
й то російською, навряд чи мовою оригіналу
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:23
fox767676 написав:
Типа нам ракети давали, чи БПЛА.
Storm shadow, HIMArS,ракети puma бпла та купа інших etc
Навіщо дурниці пишеш ?
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:31
В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.
А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:32
antey1969 написав:
Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк
Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:34
Ukrainian написав: antey1969 написав:
Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк
Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.
Слинявшим дать 2 месяца на возвращение законодательно, явившись в ТЦК - иначе потеря гражданства, прав на недвижимость и все что осталось. Ну и штраф.
Депутатов всех тоже под ружье, смысла в депутатах всех уровней на сегодня реально никакого.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:37
Zebra написав:
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:38
Zebra написав: Ukrainian написав: antey1969 написав:
Да ладно, если ввести реальное военное положение, а не этот цирк
Самий цікавий момент що самі войовничо налаштовані особи після початку війни злиняли з України або старі пердуни.
Слинявшим дать 2 месяца на возвращение законодательно, явившись в ТЦК - иначе потеря гражданства, прав на недвижимость и все что осталось. Ну и штраф.
Депутатов всех тоже под ружье, смысла в депутатах всех уровней на сегодня реально никакого.
Где-то там в Лондоне взгустнул Ринат Леонидович.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:41
Zebra написав:
В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.
А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.
Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:42
Ukrainian написав: Zebra написав:
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
По линии Брянск-Курск-Белгород нет никаких танков, самолетов и кулеметов - все это задействовано на наней территории - там только срочники охраняют границу, отдельные группы погранцов. Нет там никого в достаточном количестве, это доказано вылазками РДК.
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