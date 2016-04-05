Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн. Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли. Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.
А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.
Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.
Zebra написав:Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Приднестровье + Токмак, максимум. За Брянск-Курск-Белгород нас разбомбят, причем с отмашки "патнеров". Скоропостижный финал загулов РДК и Вагнера должен был научить
Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн. Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли. Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.
А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.
Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.
В Приднестровье самый крупный оружейный склад.
У меня, например, больше нет бабла покупать экипу. Вы достали, сталинисты хреновы Сказочники с лозунгами о "шкіряних торпедах" . Вы думайте как ВПК возродить и ракетостроение. Танки свои строить на самом большом заводе в Европе. 10 лет на это нужно? Вот тогда и война закончится. Шкіряних торпед нужно из чиновников делать, показать пример.
Zebra написав:Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
Приднестровье + Токмак, максимум. За Брянск-Курск-Белгород нас разбомбят, причем с отмашки "патнеров". Скоропостижный финал загулов РДК и Вагнера должен был научить
РДК было 30-40 человек, Вагнера вообще без сопротивления практически ехали.
А что если границу по всей ширине одновременно перейдет 1.5 млн человек с калашами. Брянская, Курская и Белгородская области НЕ заминированы. Риска противопехотных мин никаких. Основные потери на запорожском направлении связаны с минами - либо подрывается техника и люди, либо застряют на минных полях и их накрывает артиллерия. К тому же наступление на север более легкое для пехоты из за того, что местность лесистая, просочиться легче, там нет линий укрепления. Не туда пошли в атаку.
Zebra написав:Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.
М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
А що ви хтіли від валютно-військового криптоекперта