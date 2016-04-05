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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4889489048914892>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:44

  antey1969 написав:
  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.

А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.

Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.

В Приднестровье самый крупный оружейный склад.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:По линии Брянск-Курск-Белгород

Не думаєш що це розв’яже руки рашці застосувати зброю масового ураження по великих містах України ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В Приднестровье самый крупный оружейный склад.

В якому стані там зброя та снаряди після 40 років зберігання на відкритому повітрі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:47

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:Типа нам ракети давали, чи БПЛА.

Storm shadow, HIMArS,ракети puma бпла та купа інших etc
Навіщо дурниці пишеш ?


Сам дурниці пишеш. "Короткі" ракети після року війни. Нічого подібного шахедам-ланцетам нам не дали
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Приднестровье + Токмак, максимум. За Брянск-Курск-Белгород нас разбомбят, причем с отмашки "патнеров". Скоропостижный финал загулов РДК и Вагнера должен был научить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  antey1969 написав:
  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.
Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Каждый может в городе видеть ежедневно тысячи мужиков которые в войне не задействованы, включая его самого.

А иначе ждет война как в Сирии на десятки лет.

Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.

В Приднестровье самый крупный оружейный склад.
У меня, например, больше нет бабла покупать экипу. Вы достали, сталинисты хреновы
Сказочники с лозунгами о "шкіряних торпедах" .
Вы думайте как ВПК возродить и ракетостроение. Танки свои строить на самом большом заводе в Европе. 10 лет на это нужно? Вот тогда и война закончится.
Шкіряних торпед нужно из чиновников делать, показать пример.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
  Hennady написав:"Луна-25" - все


Чайку?

https://m.youtube.com/watch?v=zwfZhbm4jII
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:01

  fox767676 написав:
  Zebra написав:Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Приднестровье + Токмак, максимум. За Брянск-Курск-Белгород нас разбомбят, причем с отмашки "патнеров". Скоропостижный финал загулов РДК и Вагнера должен был научить

РДК было 30-40 человек, Вагнера вообще без сопротивления практически ехали.

А что если границу по всей ширине одновременно перейдет 1.5 млн человек с калашами.
Брянская, Курская и Белгородская области НЕ заминированы. Риска противопехотных мин никаких. Основные потери на запорожском направлении связаны с минами - либо подрывается техника и люди, либо застряют на минных полях и их накрывает артиллерия.
К тому же наступление на север более легкое для пехоты из за того, что местность лесистая, просочиться легче, там нет линий укрепления. Не туда пошли в атаку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:06

  antey1969 написав:Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.


а одеть?
а прокормить?
а з/п заплатить?
даже если запад даст оружие - все остальное сказано нам самим делать.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Zebra написав:Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
А що ви хтіли від валютно-військового криптоекперта
Boundless
 
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