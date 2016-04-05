У нас в подразделении были у офицеров в нагрузку к АК ещё пистолеты ПМ. Но на них патроны дефицит и поставок нет.
Выдали вместо ПМ пистолеты ТТ, выпуска 1937-1945 годов. Ничего, стреляют, состояние нормальное, похоже даже не были в использовании.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нас в подразделении были у офицеров в нагрузку к АК ещё пистолеты ПМ. Но на них патроны дефицит и поставок нет.
Выдали вместо ПМ пистолеты ТТ, выпуска 1937-1945 годов. Ничего, стреляют, состояние нормальное, похоже даже не были в использовании.
Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27
Про мобілізацію 3 млн.
Рік назад раша почала мобілізувати 300 тисяч і майже захлинулася.
Пам'ятаєте відоси де кацапи в полі спали і з ржавими автоматами?
Думаєте Україна потягне в 10 разів більше мобілізувати?
Додано: Нед 20 сер, 2023 17:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 сер, 2023 18:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що за маразм про 3 мільйони? Взагалі вже розум поїхав? У нас мобілізують ту кількість, під яку є озброєння. Нема такого, що є хаймарс чи гаубиця, а немає кого до неї поставити. А просто набрати мільйони, то що з ними робити? Дати по автомату і розсадити по посадках? Щоб що? Щоб більше жертв було, коли російська арта буде працювати? І це ще ми не згадуємо про гроші, які треба буде платити цій масі мобілізованих. А у нас і так половина військового бюджету йде на зарплати.
Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.
Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».
Додано: Нед 20 сер, 2023 19:12
Десь у новинах гуляє цифра, що нам теба щомісячно призивати 10 тисяч осіб, щоб покривати витрати: вбитих+поранених+ротації+відпустки. У кацапів наче призивають по 20 тисяч щомісячно. Отже, тоді за рік наш план 120 тисяч, а 3 млн - то наче ми маємо потенційно в країні, яких можна призвати.
Додано: Нед 20 сер, 2023 19:34
А2, В1?
гадаю німецькою Ремарка все одно не читали
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