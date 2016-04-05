Додано: Нед 20 сер, 2023 18:55

Ну що за маразм про 3 мільйони? Взагалі вже розум поїхав? У нас мобілізують ту кількість, під яку є озброєння. Нема такого, що є хаймарс чи гаубиця, а немає кого до неї поставити. А просто набрати мільйони, то що з ними робити? Дати по автомату і розсадити по посадках? Щоб що? Щоб більше жертв було, коли російська арта буде працювати? І це ще ми не згадуємо про гроші, які треба буде платити цій масі мобілізованих. А у нас і так половина військового бюджету йде на зарплати.

Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.

Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».