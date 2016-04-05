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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4889489048914892
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Zebra написав:В Приднестровье самый крупный оружейный склад.

В якому стані там зброя та снаряди після 40 років зберігання на відкритому повітрі ?


У нас в подразделении были у офицеров в нагрузку к АК ещё пистолеты ПМ. Но на них патроны дефицит и поставок нет.
Выдали вместо ПМ пистолеты ТТ, выпуска 1937-1945 годов. Ничего, стреляют, состояние нормальное, похоже даже не были в использовании.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27

Про мобілізацію 3 млн.
Рік назад раша почала мобілізувати 300 тисяч і майже захлинулася.
Пам'ятаєте відоси де кацапи в полі спали і з ржавими автоматами?

Думаєте Україна потягне в 10 разів більше мобілізувати?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.

на наші 3 млн. може вийти 10 млн. москалів...
та і 3 млн не підуть в бій одночасно. навіть за оптимістичного сценарію це займе 2 роки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що за маразм про 3 мільйони? Взагалі вже розум поїхав? У нас мобілізують ту кількість, під яку є озброєння. Нема такого, що є хаймарс чи гаубиця, а немає кого до неї поставити. А просто набрати мільйони, то що з ними робити? Дати по автомату і розсадити по посадках? Щоб що? Щоб більше жертв було, коли російська арта буде працювати? І це ще ми не згадуємо про гроші, які треба буде платити цій масі мобілізованих. А у нас і так половина військового бюджету йде на зарплати.
Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.
Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:12

  thenewepic написав:Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».

Десь у новинах гуляє цифра, що нам теба щомісячно призивати 10 тисяч осіб, щоб покривати витрати: вбитих+поранених+ротації+відпустки. У кацапів наче призивають по 20 тисяч щомісячно. Отже, тоді за рік наш план 120 тисяч, а 3 млн - то наче ми маємо потенційно в країні, яких можна призвати.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:34

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.

я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили :D

й то російською, навряд чи мовою оригіналу :lol:

Wollen Sie auf Deutsch sprechen?
Wenn Sie diesen Wunsch haben, gerne

А2, В1? :D

гадаю німецькою Ремарка все одно не читали ;)
Shaman
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