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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4889489048914892>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Zebra написав:Про геноцид не нужно говорить. Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

М’ясні штурми пропонуєш ? З автоматом на кулемети, літаки та танки йти ?
А що ви хтіли від валютно-військового криптоекперта
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Zebra написав:В Приднестровье самый крупный оружейный склад.

В якому стані там зброя та снаряди після 40 років зберігання на відкритому повітрі ?


У нас в подразделении были у офицеров в нагрузку к АК ещё пистолеты ПМ. Но на них патроны дефицит и поставок нет.
Выдали вместо ПМ пистолеты ТТ, выпуска 1937-1945 годов. Ничего, стреляют, состояние нормальное, похоже даже не были в использовании.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:27

Про мобілізацію 3 млн.
Рік назад раша почала мобілізувати 300 тисяч і майже захлинулася.
Пам'ятаєте відоси де кацапи в полі спали і з ржавими автоматами?

Думаєте Україна потягне в 10 разів більше мобілізувати?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.
Цифра 3 млн вполне реальная. Нет политической воли.

на наші 3 млн. може вийти 10 млн. москалів...
та і 3 млн не підуть в бій одночасно. навіть за оптимістичного сценарію це займе 2 роки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що за маразм про 3 мільйони? Взагалі вже розум поїхав? У нас мобілізують ту кількість, під яку є озброєння. Нема такого, що є хаймарс чи гаубиця, а немає кого до неї поставити. А просто набрати мільйони, то що з ними робити? Дати по автомату і розсадити по посадках? Щоб що? Щоб більше жертв було, коли російська арта буде працювати? І це ще ми не згадуємо про гроші, які треба буде платити цій масі мобілізованих. А у нас і так половина військового бюджету йде на зарплати.
Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.
Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:12

  thenewepic написав:Коротше, не пишіть маячні і не тягніть сюди тупі статєйки про «3 мільйони».

Десь у новинах гуляє цифра, що нам теба щомісячно призивати 10 тисяч осіб, щоб покривати витрати: вбитих+поранених+ротації+відпустки. У кацапів наче призивають по 20 тисяч щомісячно. Отже, тоді за рік наш план 120 тисяч, а 3 млн - то наче ми маємо потенційно в країні, яких можна призвати.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:34

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Европа не вариант, им законы не позволяют выдавать людей туда, где им грозит смертельная опасность. У них тут за убитую пчелу можно на штраф влететь.
Так что надежда только внутренний ресурс.

я бачу, наші бігунці підготовлені - маршрут за Ремарком добре вивчили :D

й то російською, навряд чи мовою оригіналу :lol:

Wollen Sie auf Deutsch sprechen?
Wenn Sie diesen Wunsch haben, gerne

А2, В1? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 20 сер, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:46

  Zebra написав:
  fox767676 написав:
  Zebra написав:Война закончится значительно быстрее, если 1.5 млн будут с калашами по всей ширине фронта атаковать дугу Брянск-Курс-Белгород. Еще 1.5 млн будут атаковать Приднестровье, форсировать Днепр и рубить сухопутный коридор.

Приднестровье + Токмак, максимум. За Брянск-Курск-Белгород нас разбомбят, причем с отмашки "патнеров". Скоропостижный финал загулов РДК и Вагнера должен был научить

РДК было 30-40 человек, Вагнера вообще без сопротивления практически ехали.

А что если границу по всей ширине одновременно перейдет 1.5 млн человек с калашами.
Брянская, Курская и Белгородская области НЕ заминированы. Риска противопехотных мин никаких. Основные потери на запорожском направлении связаны с минами - либо подрывается техника и люди, либо застряют на минных полях и их накрывает артиллерия.
К тому же наступление на север более легкое для пехоты из за того, что местность лесистая, просочиться легче, там нет линий укрепления. Не туда пошли в атаку.

Напевно є договорняк туди не наступати, інших пояснень не бачу.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=HwLOBEGO3Ik
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Десь у новинах гуляє цифра, що нам теба щомісячно призивати 10 тисяч осіб, щоб покривати витрати: вбитих+поранених+ротації+відпустки.

Я зранку у підтримку розмови запостив з джерелами:
«Лише для того, що компенсувати втрати вбитими та пораненими, а також замінити військових, які звільняються зі служби за станом здоров'я, віком та сімейними обставинами щомісяця необхідно призивати до лав Сил оборони близько 10 тисяч осіб. Це без урахування створення нових частин чи підготовки резервів», — повідомило Ukrainian Military Pages джерело у Генеральному штабі ЗС України. https://www.ukrmilitary.com/2023/08/10.html

І про те, що контрактники кращі солдати:
"Втоплять техніку за 10 млн грн": чим небезпечна тотальна мобілізація в Україні https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/586693- ... v-ukrajini

Але те що є на українських популярних сайтах тут витерли :shock:
  Zebra написав:В Украине мужиков в возрасте 18-50 лет в районе 9 млн.

до війни чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей, з них 8,3 млн жінок і 9,1 млн чоловіків працездатного віку. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomi ... aselennya/

Якщо до війни, було 9 млн від 16 до 60, то яким чином зараз на меншій вибірці оцінювати в 9? Дай боже щоби зо 5 було, тих що ще не задіяні, а з них ще частина з конкретними проблемами, тож щоб мобілізувати 3 потрібно мобілізувати всіх придатних підчисту, як то в казках чи міфах описують.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 20 сер, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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