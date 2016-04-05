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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:10
Schmit написав:
Напевно є договорняк туди не наступати, інших пояснень не бачу.
якби не секрет, що партнери забороняють своєю зброєю по росії бити
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:33
vitaliiangel написав:
имхо нет. а люди с iq умеют искать инфу и без скабеевой. проблема рф не пуйло или скабеева а всеобщая деградация немыслимых масштабов
Тому я й кажу, що не виключений варіант знищення мільйона орків, 3-4 мільйона поранених, 5 мільйонів тільки чоловіків, що втекли за кордон і після цього розвал економіки під тиском втрат на війну, пенсів, колишніх військових або всяких прирівняних до них та чиновників.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:37
thenewepic написав:
Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.
Тупі авіабомби в цій війні вже не працюють. Давно. Не буде но них ніякого повернення.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:52
freeze
ФРИИЗ ПРИВЕТ.
Очень рад видеть и читать .
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ .
Ну все.....
Меня попросили на выход по годам .
Всю свою службу прослужил в "АДУ"...
Рад что у Вас все в порядке.
Пока не уволили , "курят мои нервы"....
...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.
С Уважением , Холява -не удавшийся семинарист .
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:11
холява написав:
...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.
І це заслужено і реально.
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