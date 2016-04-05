якби не секрет, що партнери забороняють своєю зброєю по росії бити
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:10
Додано: Нед 20 сер, 2023 20:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому я й кажу, що не виключений варіант знищення мільйона орків, 3-4 мільйона поранених, 5 мільйонів тільки чоловіків, що втекли за кордон і після цього розвал економіки під тиском втрат на війну, пенсів, колишніх військових або всяких прирівняних до них та чиновників.
Додано: Нед 20 сер, 2023 20:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тупі авіабомби в цій війні вже не працюють. Давно. Не буде но них ніякого повернення.
Додано: Нед 20 сер, 2023 20:52
freeze
ФРИИЗ ПРИВЕТ.
Очень рад видеть и читать .
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ .
Ну все.....
Меня попросили на выход по годам .
Всю свою службу прослужил в "АДУ"...
Рад что у Вас все в порядке.
Пока не уволили , "курят мои нервы"....
...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.
С Уважением , Холява -не удавшийся семинарист .
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:52
Вы 63го года?
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:25
Zebra
Ізраїль ми вже переплюнули, бо там мобілізують до 49 років, в нас до 60.
Взагалі в нас крива система. Якийсь 30 річний лейтенант запасу, на підготовку якого витрачались державні грощі може бути одружений на інвалідці за плоскостопієм чи поступити в виш, і спокійно забити на мобілізацію, та й на Україну. А 55 річного дядьку з купою діагнозів, який до армії ні слухом , ні духом можуть засудити за неявку по мобілізаційному розпорядженню
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 сер, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:27
Коментуємо Дерипаску
Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Как мы видим — при таких ставках только обслуживание федерального долга в Соединенных Штатах будет стоить более 1 000 000 000 000 $ в год.
Да, многие будут говорить: «ничего, напечатают», но сделать это непросто. Это будет ещё сильнее подстегивать инфляцию, бить по социальным расходам — любимому коньку демократов — в общем, будет необходим поиск компромисса с «врагами Америки» и, в первую очередь, с Китаем. Это уже очевидно, и ой как не хочется, но придётся...
P.S. Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
t.me/olegderipaska/564
Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок...
З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"?
Чи він просто бажане видає за дійсне?
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:30
Від себе додам Студентсво не спрацює.
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