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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4890489148924893>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:10

  Schmit написав:Напевно є договорняк туди не наступати, інших пояснень не бачу.


якби не секрет, що партнери забороняють своєю зброєю по росії бити
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:имхо нет. а люди с iq умеют искать инфу и без скабеевой. проблема рф не пуйло или скабеева а всеобщая деградация немыслимых масштабов

Тому я й кажу, що не виключений варіант знищення мільйона орків, 3-4 мільйона поранених, 5 мільйонів тільки чоловіків, що втекли за кордон і після цього розвал економіки під тиском втрат на війну, пенсів, колишніх військових або всяких прирівняних до них та чиновників.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Про наступ на російські території - це взагалі фініш. По-перше, там кордон сяк-так замінований, не так, як на півдні України, але все ж. По-друге, допустим, зайняли місто, то його треба ще утримати. А як це зробити? Росіяни будуть бомбити свої міста, щоб вибити наших, в цьому не сумнівайтесь, а у нас буде як захиститись? Є достатня кількість ППО? Бо «тупих» авіабомб у них ще багато.

Тупі авіабомби в цій війні вже не працюють. Давно. Не буде но них ніякого повернення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:52

freeze

ФРИИЗ ПРИВЕТ.

Очень рад видеть и читать .
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ .

Ну все.....
Меня попросили на выход по годам .
Всю свою службу прослужил в "АДУ"...

Рад что у Вас все в порядке.
Пока не уволили , "курят мои нервы"....
...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.
С Уважением , Холява -не удавшийся семинарист .
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.

І це заслужено і реально.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:52

  холява написав:freeze

ФРИИЗ ПРИВЕТ.

Очень рад видеть и читать .
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ .

Ну все.....
Меня попросили на выход по годам .
Всю свою службу прослужил в "АДУ"...

Рад что у Вас все в порядке.
Пока не уволили , "курят мои нервы"....
...а я уже в мечтах своих в Карпатах ....с грибами беседую и чтобы на 5 км. никого не было рядом.
С Уважением , Холява -не удавшийся семинарист .

Вы 63го года?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:25

Zebra
Ізраїль ми вже переплюнули, бо там мобілізують до 49 років, в нас до 60.
Взагалі в нас крива система. Якийсь 30 річний лейтенант запасу, на підготовку якого витрачались державні грощі може бути одружений на інвалідці за плоскостопієм чи поступити в виш, і спокійно забити на мобілізацію, та й на Україну. А 55 річного дядьку з купою діагнозів, який до армії ні слухом , ні духом можуть засудити за неявку по мобілізаційному розпорядженню
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 сер, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:27

Коментуємо Дерипаску

Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Как мы видим — при таких ставках только обслуживание федерального долга в Соединенных Штатах будет стоить более 1 000 000 000 000 $ в год.
Да, многие будут говорить: «ничего, напечатают», но сделать это непросто. Это будет ещё сильнее подстегивать инфляцию, бить по социальным расходам — любимому коньку демократов — в общем, будет необходим поиск компромисса с «врагами Америки» и, в первую очередь, с Китаем. Это уже очевидно, и ой как не хочется, но придётся...
P.S. Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
t.me/olegderipaska/564

Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок...
З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"?
Чи він просто бажане видає за дійсне?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:30

  fox767676 написав:Zebra
Ізраїль ми вже переплюнули, бо там мобілізують до 49 років, в нас до 60.
Взагалі в нас крива система. Якийсь 30 річний лейтенант запасу, на підготовку якого витрачались державні грощі може бути одружений на інвалідці за плоскостопієм чи поступити в виш, і спокійно забити на мобілізацію, та й на Україну. А 55 річного дядьку з купою діагнозів, який до армії ні слухом , ні духом можуть засудити за неявку по мобілізаційному розпорядженню

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zv ... ogo-stanu/
Від себе додам Студентсво не спрацює.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:31

Нема нових леніних з троцькими на цих деріпасок-3.14дарасок
fox767676
 
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