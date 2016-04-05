fox767676 написав:Zebra Ізраїль ми вже переплюнули, бо там мобілізують до 49 років, в нас до 60. Взагалі в нас крива система. Якийсь 30 річний лейтенант запасу, на підготовку якого витрачались державні грощі може бути одружений на інвалідці за плоскостопієм чи поступити в виш, і спокійно забити на мобілізацію, та й на Україну. А 55 річного дядьку з купою діагнозів, який до армії ні слухом , ні духом можуть засудити за неявку по мобілізаційному розпорядженню
Zebra написав:Мобілізація по тиму ізраїльської, коли супермаркети порожні, спортзали порожні, клуби в Одесі порожні, торгові центри порожні, бо всі на фронті - спрацює, пришвидшить війну і її закінчення. Бо мобілізовуючи тоненькою струйкою як зараз людей, можна воювати вічно, а втрати будуть в результаті не менші.
Не спрацює. Якщо по позиціях посадити втричі більше військовослужбовців - будуть втричі більше втрати від арти взамін трохи більшої стійкості в обороні при штурмових діях противника. При наступі більша кількість - теж дасть переважно більші втрати від арти або тих самих мін. І лише невелику перевагу при штурмових діях, коли більше військовослужбовців притягнуть на собі більше б/к тіпа гранатометів/піхотних вогнеметів/гранат і не дадуть противнику висунутися з окопів. Ця війна - війна артилерії і спочатку вона визанчалася об'ємами складів, а тепер - виробничими можливостями снарядів великих калібрів та ракет тіпа Хаймарс, які є реактивною високоточною артилерією. Власне десь до травня цього року і в військову промисловість не можна було сильно більше людей працевлаштувати через можливе ураження серйозних виробництв іскандером або кінджалом. Тому може і доцільно було годувати широкі маси певною пропагандою, бо тепер можна змінювати риторику і проводити мілітаризацію по повній. В першу чергу - ВПК.
fler написав:Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок... З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"? Чи він просто бажане видає за дійсне?
Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня. Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках???? путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%. тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.
ФСБ запропонувало путіну звільнити Шойгу, запровадити військовий стан і розпочати загальну мобілізацію, — пише Bloomberg з посиланням одразу на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.
За словами співрозмовників агентства, силовики пропонують путіну перейти до агресивніших дій на фронті в Україні. Ряд представників спецслужб також виступають за звільнення голови Генштабу Герасимова та підтримують вимоги, які висував ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин.