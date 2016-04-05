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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4890489148924893
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:36

  yama написав:
  fox767676 написав:Zebra
Ізраїль ми вже переплюнули, бо там мобілізують до 49 років, в нас до 60.
Взагалі в нас крива система. Якийсь 30 річний лейтенант запасу, на підготовку якого витрачались державні грощі може бути одружений на інвалідці за плоскостопієм чи поступити в виш, і спокійно забити на мобілізацію, та й на Україну. А 55 річного дядьку з купою діагнозів, який до армії ні слухом , ні духом можуть засудити за неявку по мобілізаційному розпорядженню

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zv ... ogo-stanu/
Від себе додам Студентсво не спрацює.


Спрацьовує, толпи вікових абітурієнтів. Єдине але - військові документи більш-менш актуальні потрібні, але у 30 річних з ципм проблем нема. Дружини достатньо 3 групи щоб виїхати за кордон.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:43

  fox767676 написав:Нема нових леніних з троцькими на цих деріпасок-3.14дарасок

відразу сталіна треба :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо вже мобілізували, то поступати пізно - не відпустять.
Щодо документів, то минулого року брали всіх і за рік документи могли оформити. Цього року більш строго
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Мобілізація по тиму ізраїльської, коли супермаркети порожні, спортзали порожні, клуби в Одесі порожні, торгові центри порожні, бо всі на фронті - спрацює, пришвидшить війну і її закінчення. Бо мобілізовуючи тоненькою струйкою як зараз людей, можна воювати вічно, а втрати будуть в результаті не менші.

Не спрацює. Якщо по позиціях посадити втричі більше військовослужбовців - будуть втричі більше втрати від арти взамін трохи більшої стійкості в обороні при штурмових діях противника. При наступі більша кількість - теж дасть переважно більші втрати від арти або тих самих мін. І лише невелику перевагу при штурмових діях, коли більше військовослужбовців притягнуть на собі більше б/к тіпа гранатометів/піхотних вогнеметів/гранат і не дадуть противнику висунутися з окопів.
Ця війна - війна артилерії і спочатку вона визанчалася об'ємами складів, а тепер - виробничими можливостями снарядів великих калібрів та ракет тіпа Хаймарс, які є реактивною високоточною артилерією.
Власне десь до травня цього року і в військову промисловість не можна було сильно більше людей працевлаштувати через можливе ураження серйозних виробництв іскандером або кінджалом.
Тому може і доцільно було годувати широкі маси певною пропагандою, бо тепер можна змінювати риторику і проводити мілітаризацію по повній. В першу чергу - ВПК.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок...
З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"?
Чи він просто бажане видає за дійсне?

Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня.
Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках????
путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%.
тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  antey1969 написав:Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.


а одеть?
а прокормить?
а з/п заплатить?
даже если запад даст оружие - все остальное сказано нам самим делать.
Так сейчас без арты без техники штурмуют. За свои бабки шлем, броник, тепловизор и прочее. А 3 млн зачем? Живой вал сделать?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:33

ФСБ запропонувало путіну звільнити Шойгу, запровадити військовий стан і розпочати загальну мобілізацію, — пише Bloomberg з посиланням одразу на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, силовики пропонують путіну перейти до агресивніших дій на фронті в Україні. Ряд представників спецслужб також виступають за звільнення голови Генштабу Герасимова та підтримують вимоги, які висував ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин.



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