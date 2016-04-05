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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4892489348944895>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок...
З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"?
Чи він просто бажане видає за дійсне?

Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня.
Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках????
путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%.
тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  antey1969 написав:Если серьезно, то 3 млн нам банально вооружать нечем.


а одеть?
а прокормить?
а з/п заплатить?
даже если запад даст оружие - все остальное сказано нам самим делать.
Так сейчас без арты без техники штурмуют. За свои бабки шлем, броник, тепловизор и прочее. А 3 млн зачем? Живой вал сделать?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:33

ФСБ запропонувало путіну звільнити Шойгу, запровадити військовий стан і розпочати загальну мобілізацію, — пише Bloomberg з посиланням одразу на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, силовики пропонують путіну перейти до агресивніших дій на фронті в Україні. Ряд представників спецслужб також виступають за звільнення голови Генштабу Герасимова та підтримують вимоги, які висував ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин.



Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 00:23

  yama написав:У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/01/in ... vachi-f-16[/quote]
А може іноді трохи і голову треба включати, і зрозуміти що "на озброєнні" не означає, що всього в країні стільки, а є й ті, що просто стоять на складах і не літають?
Стаття, де розповідають що тільки в Нідерландах F-16 точно більш ніж 40 штук, і їх планують всі поміняти на нові F-35: https://magazines.defensie.nl/defensiek ... nk-j063_46
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 07:46

  75stasstas75 написав:
  sailed написав:Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.

Маловероятно, путлер откатиться до границ 1991г не захочет, а у нас на меньшее никто не даст согласиться, так что...

Погодяться. Навіть маріуполь віддадуть. В армії забагато проблем і забагато крадуть в тилу. Скоро зима, армія її може не пережити. Хлопці потомились. А заміни немає.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 08:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Волинь написав:Хлопці потомились.

По долярчику цього не скажеш - строчить по всіх гілках форуму з ранку і до ночі - енергії через край де та втома? :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 08:52

барабашов

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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:37

  fler написав:Чи він просто бажане видає за дійсне?

выдает
но не только он
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:37

  Xenon написав:Про мобілізацію 3 млн.
Рік назад раша почала мобілізувати 300 тисяч і майже захлинулася.
Пам'ятаєте відоси де кацапи в полі спали і з ржавими автоматами?

Думаєте Україна потягне в 10 разів більше мобілізувати?


тут пацанчик с подозрительной фамилией выводит что 10% уже
https://jamestown.org/program/ukraines- ... threshold/
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:54

  Василь-Рівне написав:
  Волинь написав:Хлопці потомились.

По долярчику цього не скажеш - строчить по всіх гілках форуму з ранку і до ночі - енергії через край де та втома? :shock:

Может он на пищеблоке устроился, может себе позволить :D

sailed
 
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