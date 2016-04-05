Якщо вже мобілізували, то поступати пізно - не відпустять.
Щодо документів, то минулого року брали всіх і за рік документи могли оформити. Цього року більш строго
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо вже мобілізували, то поступати пізно - не відпустять.
Щодо документів, то минулого року брали всіх і за рік документи могли оформити. Цього року більш строго
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не спрацює. Якщо по позиціях посадити втричі більше військовослужбовців - будуть втричі більше втрати від арти взамін трохи більшої стійкості в обороні при штурмових діях противника. При наступі більша кількість - теж дасть переважно більші втрати від арти або тих самих мін. І лише невелику перевагу при штурмових діях, коли більше військовослужбовців притягнуть на собі більше б/к тіпа гранатометів/піхотних вогнеметів/гранат і не дадуть противнику висунутися з окопів.
Ця війна - війна артилерії і спочатку вона визанчалася об'ємами складів, а тепер - виробничими можливостями снарядів великих калібрів та ракет тіпа Хаймарс, які є реактивною високоточною артилерією.
Власне десь до травня цього року і в військову промисловість не можна було сильно більше людей працевлаштувати через можливе ураження серйозних виробництв іскандером або кінджалом.
Тому може і доцільно було годувати широкі маси певною пропагандою, бо тепер можна змінювати риторику і проводити мілітаризацію по повній. В першу чергу - ВПК.
Додано: Нед 20 сер, 2023 23:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня.
Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках????
путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%.
тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.
Додано: Нед 20 сер, 2023 23:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так сейчас без арты без техники штурмуют. За свои бабки шлем, броник, тепловизор и прочее. А 3 млн зачем? Живой вал сделать?
Додано: Нед 20 сер, 2023 23:33
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