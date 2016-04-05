fler написав:Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок... З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"? Чи він просто бажане видає за дійсне?
Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня. Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках???? путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%. тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.
ФСБ запропонувало путіну звільнити Шойгу, запровадити військовий стан і розпочати загальну мобілізацію, — пише Bloomberg з посиланням одразу на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.
За словами співрозмовників агентства, силовики пропонують путіну перейти до агресивніших дій на фронті в Україні. Ряд представників спецслужб також виступають за звільнення голови Генштабу Герасимова та підтримують вимоги, які висував ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин.
yama написав:У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.