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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4892489348944895
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти
Наталка Фіцич

А, може, досить вже цього пафосу? Оцієї патоки слів про війну добра і зла. Оцих заклинань про те, як Україна собою захищає Захід, а той затримує зброю

Україна захищає себе. Свою незалежність, свою землю і своїх людей. Хіба цього мало? Навіщо додавати більше, шукати глобальніший сенс, який знецінює найголовніше — захист власної незалежності. І, що важливо, веде до антизахідної риторики — саме того, чого і добивається ворог. Щоб ми розчарувались у колективному Заході й повернулись до матушкі.

Зараз пішов новий виток заклинань у єдності. Після усіх барабанів, яєць-по-17, стадіонів, доріг-по-60млн, літньої форми, що стає зимовою (мабуть, обростає шерстю) і решти гидотних історій, яких вже і не згадати, — всі ці заклики про єдність особливо лицемірні. Бо нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти.

Не вийде, вже не затикається. Роздраконили, робіть тепер щось із цим. Не депутатів за Мальдіви, Кіпри й Болгарії мандатів позбавляйте, бо це популізм — самі таке в список взяли, самі винні. Ні. Своїх саджайте. Масово.

І припиніть красти на війні, бо вкрадені гроші — це загиблі захисники. І позбавтеся нарешті зрадників, бо щось прильоти на диво точно прилітають. І смотрящих повикидайте, бо це пряма образа цінностей Майдану і загиблих на війні Героїв. І поверніть нарешті телеканали, бо це ганьба свободі слова і демократії.

І коли усе це зробите, от тоді можете розводитись про добро і зло. І про єдність. А до того це лише лицемірне словоблудство.

https://espreso.tv/nam-proponuyut-zatkn ... ati-krasti
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:36

apollo
А по суті без переходу на персоналії - з чим не погоджуєтесь?
V2
4
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
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  #<1 ... 4892489348944895
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