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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4892489348944895
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти
Наталка Фіцич

А, може, досить вже цього пафосу? Оцієї патоки слів про війну добра і зла. Оцих заклинань про те, як Україна собою захищає Захід, а той затримує зброю

Україна захищає себе. Свою незалежність, свою землю і своїх людей. Хіба цього мало? Навіщо додавати більше, шукати глобальніший сенс, який знецінює найголовніше — захист власної незалежності. І, що важливо, веде до антизахідної риторики — саме того, чого і добивається ворог. Щоб ми розчарувались у колективному Заході й повернулись до матушкі.

Зараз пішов новий виток заклинань у єдності. Після усіх барабанів, яєць-по-17, стадіонів, доріг-по-60млн, літньої форми, що стає зимовою (мабуть, обростає шерстю) і решти гидотних історій, яких вже і не згадати, — всі ці заклики про єдність особливо лицемірні. Бо нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти.

Не вийде, вже не затикається. Роздраконили, робіть тепер щось із цим. Не депутатів за Мальдіви, Кіпри й Болгарії мандатів позбавляйте, бо це популізм — самі таке в список взяли, самі винні. Ні. Своїх саджайте. Масово.

І припиніть красти на війні, бо вкрадені гроші — це загиблі захисники. І позбавтеся нарешті зрадників, бо щось прильоти на диво точно прилітають. І смотрящих повикидайте, бо це пряма образа цінностей Майдану і загиблих на війні Героїв. І поверніть нарешті телеканали, бо це ганьба свободі слова і демократії.

І коли усе це зробите, от тоді можете розводитись про добро і зло. І про єдність. А до того це лише лицемірне словоблудство.

https://espreso.tv/nam-proponuyut-zatkn ... ati-krasti
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:36

apollo
А по суті без переходу на персоналії - з чим не погоджуєтесь?
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:18

  Denik написав:
  Zebra написав:Мобілізація по тиму ізраїльської, коли супермаркети порожні, спортзали порожні, клуби в Одесі порожні, торгові центри порожні, бо всі на фронті - спрацює, пришвидшить війну і її закінчення. Бо мобілізовуючи тоненькою струйкою як зараз людей, можна воювати вічно, а втрати будуть в результаті не менші.

Не спрацює. Якщо по позиціях посадити втричі більше військовослужбовців - будуть втричі більше втрати від арти взамін трохи більшої стійкості в обороні при штурмових діях противника. При наступі більша кількість - теж дасть переважно більші втрати від арти або тих самих мін. І лише невелику перевагу при штурмових діях, коли більше військовослужбовців притягнуть на собі більше б/к тіпа гранатометів/піхотних вогнеметів/гранат і не дадуть противнику висунутися з окопів.
Ця війна - війна артилерії і спочатку вона визанчалася об'ємами складів, а тепер - виробничими можливостями снарядів великих калібрів та ракет тіпа Хаймарс, які є реактивною високоточною артилерією.
Власне десь до травня цього року і в військову промисловість не можна було сильно більше людей працевлаштувати через можливе ураження серйозних виробництв іскандером або кінджалом.
Тому може і доцільно було годувати широкі маси певною пропагандою, бо тепер можна змінювати риторику і проводити мілітаризацію по повній. В першу чергу - ВПК.

Військові з бахмутсьуого напрямку пишуть, що контрнаступ там застопорився, бо нагнали м'яса. В районі Кліщиївки зайняті панівні висоти, але попри це просування застопорилося, бо кількість війська все одно рішає. Не можна військом в 100 чоловік зі 100 хаймерсами переммоогти 100 тисяч м'яса. Але маючи 3 млн свого м'яса і 100 хаймарсів можна перемогти 100-200-300-500-1000 тис ворожого м'яса. Досвід В'єтнаму, Іраку, Афгану, Лівії, Сирії показує, що чисельна перевага місцевого населення усе одно витісняє більш озброєних, але малочисельних інтервентів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:48

  Denik написав:
  fler написав:Таке враження, що санкції не тільки защемили йому фаберже, але й виїли мозок...
З якого дива США почне кланятися Китаю? І навіщо тиснути на Україну щодо переговорів, коли ще "не сіло, не впало"?
Чи він просто бажане видає за дійсне?

Так десь 70% росіян включаючи хуйла видають бажане за дійсне і вважають, що "спецоперация идет по плану". Падіння курсу рубля поки зупинене погрозами про обов'язковий продаж валюти. Вони вірять в свою ж пропаганду. Замість розвіданних і втрат про бойові дії в них якась фігня.
Ви реально думаєте, що путіну приносять інші дані, аніж ті, що герасімов щодня говорить в сіоїх відосіках????
путін реально зібрався будувати швидкісну залізницю від пітера до москви, хоча це проект на десятки мільярдів доларів з окупністю, яка ніколи не настане при обліковій ставці 12%.
тобто в чим більшому розслабоні сидять орки - тим більше вони нароблять помилок. Нам в цей час треба мобілізуватися, переважно в сфері ВПК.

Ви все-таки путіна і простих громадян в одну купу не скирдуйте. Це зовсім різні рівні обізнаності.
Так, путіну приносять більш менш правдиві дані по втратах. Але йому плювати на втрати.
Ніякі дороги будувати не будуть, тим більше то був не путін а його двійник. Такою фігнею як дороги путін вже давно не займається.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:55

Не словом, а ділом!©

  sailed написав:
  Василь-Рівне написав:
  Волинь написав:Хлопці потомились.

По долярчику цього не скажеш - строчить по всіх гілках форуму з ранку і до ночі - енергії через край де та втома? :shock:

Может он на пищеблоке устроился, может себе позволить D


Диванні таляпавки, ну коли вже порозумнішаєте?
Я - "людина-зв'язок!" 8)
Я особисто встановлюю Старлінки(в нас він не один) по різних позиціях/змотую-розмотую-переношу на інші місця... - і щоб я був без інтернету?))
Серйозно? :D

Ну і на щастя - в арти буває більше вільного часу, ніж в піхоти...

Коли моя команда/екіпаж(безпосередньо з моєю участю - бусоль/зв'язок) відстрілялась, замаскували БМ(я теж допомагаю) і побігли в укриття... - що мені заважає в переривах між стрільбами підглядати на цей форум і по бажанні щось відписувати? :wink:
То це я пишу про вогневу...
Але ж ми ще й міняємось... - нас підмінюють інші екіпажі...
І, залежно скільки/яка кількість працює БМ - відповідно маю певну кількість днів перебування в тилу!(хоч туди гради і ланцети долітають на раз)

Але так, визнаю, що можливо мені треба показати, як краще/ефективніше воювати і проводити свій вільний час...
Тож, я запрошую ВСІХ форумчан(і тутешніх панянок - також) сюди на фронт, щоб мені показати НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ - як треба/як саме має бути! :D
Чекаю...
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 21 сер, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:56

  Zebra написав:. Досвід В'єтнаму, Іраку, Афгану, Лівії, Сирії показує, що чисельна перевага місцевого населення усе одно витісняє більш озброєних, але малочисельних інтервентів.

з яких це пір раша стала більш малочисельною ніж Україна???
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:16

Zebra
В одному радянському мультфільмі з під копит антилопи вилітали золоті монети. З під копит Зебри вилітають геніальні ідеї, тільки не все те золото, що блистить...
Ми не станемо Совком, Рашею, Китаєм, Іраном, В'єтнамом і тому подібним людожерським режимам двадцятого століття, які практикували м'ясні штурми. Ми не станемо касапами.
Навіть якщо втратимо ще якісь території.
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