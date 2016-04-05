Додано: Пон 21 сер, 2023 12:55

sailed написав: Василь-Рівне написав: Волинь написав: Хлопці потомились. Хлопці потомились.

По долярчику цього не скажеш - строчить по всіх гілках форуму з ранку і до ночі - енергії через край де та втома? По долярчику цього не скажеш - строчить по всіх гілках форуму з ранку і до ночі - енергії через край де та втома?

Может он на пищеблоке устроился, может себе позволить D



Может он на пищеблоке устроился, может себе позволить D

Диванні таляпавки, ну коли вже порозумнішаєте?Я - "людина-зв'язок!"Я особисто встановлюю Старлінки(в нас він не один) по різних позиціях/змотую-розмотую-переношу на інші місця... - і щоб я був без інтернету?))Серйозно?Ну і на щастя - в арти буває більше вільного часу, ніж в піхоти...Коли моя команда/екіпаж(безпосередньо з моєю участю - бусоль/зв'язок) відстрілялась, замаскували БМ(я теж допомагаю) і побігли в укриття... - що мені заважає в переривах між стрільбами підглядати на цей форум і по бажанні щось відписувати?То це я пишу про вогневу...Але ж ми ще й міняємось... - нас підмінюють інші екіпажі...І, залежно скільки/яка кількість працює БМ - відповідно маю певну кількість днів перебування в тилу!(хоч туди гради і ланцети долітають на раз)Але так, визнаю, що можливо мені треба показати, як краще/ефективніше воювати і проводити свій вільний час...Тож, я запрошую ВСІХ форумчан(і тутешніх панянок - також) сюди на фронт, щоб мені показати НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ - як треба/як саме має бути!Чекаю...