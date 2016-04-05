GALeon написав:Волинь написав:[quote="5612352] Навіть маріуполь віддадуть. .[/quote][/quote]️ В Центре национального сопротивления сообщили, что у оккупантов есть планы завезти в Мариуполь 300 тысяч русских до 2035 года
Заманивать их планируют льготной ипотекой.
Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.[/quote]
Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.