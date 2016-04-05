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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4893489448954896
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:06

  GALeon написав:
Волинь написав:[quote="5612352] Навіть маріуполь віддадуть. .[/quote][/quote]️ В Центре национального сопротивления сообщили, что у оккупантов есть планы завезти в Мариуполь 300 тысяч русских до 2035 года

Заманивать их планируют льготной ипотекой.

Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.[/quote]

Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:31

  antey1969 написав:
  GALeon написав:
Волинь написав:

Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.


думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?

Від 600 тисяч до мільйона росіян – стільки переїхало жити в окупований Крим з 2014 року за оцінками різних українських експертів. Точної цифри немає.
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