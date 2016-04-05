|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 21 сер, 2023 17:06
GALeon написав: Волинь написав:
[quote="5612352] Навіть маріуполь віддадуть. .[/quote][/quote]
️ В Центре национального сопротивления сообщили, что у оккупантов есть планы завезти в Мариуполь 300 тысяч русских до 2035 года
Заманивать их планируют льготной ипотекой.
Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.[/quote]
Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11997
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3575 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 17:31
antey1969 написав: GALeon написав:
Волинь написав:
Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.
думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?
Від 600 тисяч до мільйона росіян – стільки переїхало жити в окупований Крим з 2014 року за оцінками різних українських експертів. Точної цифри немає.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:15
Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав.
Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1341
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:17
beee написав:
Так сейчас без арты без техники штурмуют. За свои бабки шлем, броник, тепловизор и прочее. А 3 млн зачем? Живой вал сделать?
Все просто. Чим більше людей, тим рідше кожна конкретна людина виїжджає на позиції.
+ є резерв на випадок різних ситуацій.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1341
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:42
Letusrock написав:
думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?
Чого зразу Крим? Вони і Прибалтику майже задавили переселенцями, яких вдалось зробити не громадянами.
Багато хто вважає Ялтинську конференцію зрадою Східної Європі. Хоча радянську окупацію неможливо було зупинити, але Черчиль наполіг, щрб Польща залишилась незалежною, хоча входила в склад імперіх. Неважко уявіти, як би давили польську мову в шістьнадцятій республіці, скільки б мільйонів ватанів туди б переїхали. Вони і зараз там є, тільки в калінінградській резервації.
sashaqbl написав:
Все просто. Чим більше людей, тим рідше кожна конкретна людина виїжджає на позиції.
+ є резерв на випадок різних ситуацій.
Як співав Левко Дурко:
Банани, банани - де дістати мані?
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13538
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:55
sashaqbl написав:Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав.
Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.
А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать.
А так работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю. Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
Пану Холяве большой привет. Видно пришло время уступить своё место молодым, не расстраивайтесь, Вы и так сделали очень много. Респект.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20222
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7735 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:07
чому ТТ не блокує тих, хто розпалює ненависть проти українців?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:39
Zebra написав:
Військові з бахмутсьуого напрямку пишуть, що контрнаступ там застопорився, бо нагнали м'яса. В районі Кліщиївки зайняті панівні висоти, але попри це просування застопорилося, бо кількість війська все одно рішає. Не можна військом в 100 чоловік зі 100 хаймерсами переммоогти 100 тисяч м'яса. Але маючи 3 млн свого м'яса і 100 хаймарсів можна перемогти 100-200-300-500-1000 тис ворожого м'яса. Досвід В'єтнаму, Іраку, Афгану, Лівії, Сирії показує, що чисельна перевага місцевого населення усе одно витісняє більш озброєних, але малочисельних інтервентів.
Більше м'яса - більше цілей. І справа не в хаймарсах, а в арті.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2253
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1056 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119132
|
|
|6076
|495351
|
|
|1
|6039
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|