RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4894489548964897>
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:06

  GALeon написав:
Волинь написав:[quote="5612352] Навіть маріуполь віддадуть. .[/quote][/quote]️ В Центре национального сопротивления сообщили, что у оккупантов есть планы завезти в Мариуполь 300 тысяч русских до 2035 года

Заманивать их планируют льготной ипотекой.

Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.[/quote]

Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11997
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3575 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:31

  antey1969 написав:
  GALeon написав:
Волинь написав:

Почему не миллион?
Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась.
И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.


думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?

Від 600 тисяч до мільйона росіян – стільки переїхало жити в окупований Крим з 2014 року за оцінками різних українських експертів. Точної цифри немає.
Letusrock
 
Повідомлень: 784
З нами з: 03.05.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:15

Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав.
Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Так сейчас без арты без техники штурмуют. За свои бабки шлем, броник, тепловизор и прочее. А 3 млн зачем? Живой вал сделать?

Все просто. Чим більше людей, тим рідше кожна конкретна людина виїжджає на позиції.
+ є резерв на випадок різних ситуацій.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?

Чого зразу Крим? Вони і Прибалтику майже задавили переселенцями, яких вдалось зробити не громадянами.
Багато хто вважає Ялтинську конференцію зрадою Східної Європі. Хоча радянську окупацію неможливо було зупинити, але Черчиль наполіг, щрб Польща залишилась незалежною, хоча входила в склад імперіх. Неважко уявіти, як би давили польську мову в шістьнадцятій республіці, скільки б мільйонів ватанів туди б переїхали. Вони і зараз там є, тільки в калінінградській резервації.
  sashaqbl написав:Все просто. Чим більше людей, тим рідше кожна конкретна людина виїжджає на позиції.
+ є резерв на випадок різних ситуацій.

Як співав Левко Дурко:
Банани, банани - де дістати мані?
lapay
 
Повідомлень: 13538
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав.
Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.


А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать.
А так работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю. Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
Пану Холяве большой привет. Видно пришло время уступить своё место молодым, не расстраивайтесь, Вы и так сделали очень много. Респект.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20222
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7735 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чому ТТ не блокує тих, хто розпалює ненависть проти українців?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Військові з бахмутсьуого напрямку пишуть, що контрнаступ там застопорився, бо нагнали м'яса. В районі Кліщиївки зайняті панівні висоти, але попри це просування застопорилося, бо кількість війська все одно рішає. Не можна військом в 100 чоловік зі 100 хаймерсами переммоогти 100 тисяч м'яса. Але маючи 3 млн свого м'яса і 100 хаймарсів можна перемогти 100-200-300-500-1000 тис ворожого м'яса. Досвід В'єтнаму, Іраку, Афгану, Лівії, Сирії показує, що чисельна перевага місцевого населення усе одно витісняє більш озброєних, але малочисельних інтервентів.

Більше м'яса - більше цілей. І справа не в хаймарсах, а в арті.
Denik
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать.

Мої співчуття.
Але якщо чесно - хз, наскільки короткострокова відпустка допоможе відновитися. Тут вже, як каже долярчик, про демобілізацію вартувало би думати для таких людей.
Вчора дивився на мілітарному інтервю з Миколою Бєлєсковим, то його позиція наступна:
головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:01

  freeze написав:А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать.
А так работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю. Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
Пану Холяве большой привет. Видно пришло время уступить своё место молодым, не расстраивайтесь, Вы и так сделали очень много. Респект.


літо в Одесі буде ще місяць, може встигнете поплавати...
але безпечніше в басейні біля моря
https://od.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/ ... m-v-odesse
В Одессе в воскресенье, 20 августа, на пляже "Ланжерон" нашли предмет, похожий на вражескую мину.


взагалі краще уникати великого скупчення людей (пляжів в першу чергу), біля Санжійкі є пляжі де інколи зустрінете одного-двох людей або взагалі безлюдно,
там плаває ловець рапанів (казав що протралив 500м вздовж берега і на відстань до 400м у глиб моря-мін не знайшов...але ніхто не гарантує, що течія не принесе їх завтра
prodigy
 
Повідомлень: 10080
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4894489548964897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (779)
21.08.2023 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.