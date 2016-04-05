Волинь написав:[quote="5612352] Навіть маріуполь віддадуть. .[/quote][/quote]️ В Центре национального сопротивления сообщили, что у оккупантов есть планы завезти в Мариуполь 300 тысяч русских до 2035 года
Заманивать их планируют льготной ипотекой.
Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.[/quote]
Почему не миллион? Цифра бы больше внушала и соответственно информационно бы мощнее сопротивлялась. И можно было бы еще сказать, что заманивать будут бесплатными блинами на лопатах.
Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав. Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений. Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.
Letusrock написав:думаєте вони не хочуть повторити теж що й в Криму?
Чого зразу Крим? Вони і Прибалтику майже задавили переселенцями, яких вдалось зробити не громадянами. Багато хто вважає Ялтинську конференцію зрадою Східної Європі. Хоча радянську окупацію неможливо було зупинити, але Черчиль наполіг, щрб Польща залишилась незалежною, хоча входила в склад імперіх. Неважко уявіти, як би давили польську мову в шістьнадцятій республіці, скільки б мільйонів ватанів туди б переїхали. Вони і зараз там є, тільки в калінінградській резервації.
sashaqbl написав:Все просто. Чим більше людей, тим рідше кожна конкретна людина виїжджає на позиції. + є резерв на випадок різних ситуацій.
Як співав Левко Дурко: Банани, банани - де дістати мані?
sashaqbl написав:Поїзд Львів-Краматорськ. Тільки сів, а вже встиг його зненавидіти. Хоча Краматорськ - Львів таких почуттів не викликав. Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений. Але зараз повернення викликає купу негативних емоцій.
А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать. А так работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю. Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков. Пану Холяве большой привет. Видно пришло время уступить своё место молодым, не расстраивайтесь, Вы и так сделали очень много. Респект.
Zebra написав:Військові з бахмутсьуого напрямку пишуть, що контрнаступ там застопорився, бо нагнали м'яса. В районі Кліщиївки зайняті панівні висоти, але попри це просування застопорилося, бо кількість війська все одно рішає. Не можна військом в 100 чоловік зі 100 хаймерсами переммоогти 100 тисяч м'яса. Але маючи 3 млн свого м'яса і 100 хаймарсів можна перемогти 100-200-300-500-1000 тис ворожого м'яса. Досвід В'єтнаму, Іраку, Афгану, Лівії, Сирії показує, що чисельна перевага місцевого населення усе одно витісняє більш озброєних, але малочисельних інтервентів.
Більше м'яса - більше цілей. І справа не в хаймарсах, а в арті.
freeze написав:А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать.
Мої співчуття. Але якщо чесно - хз, наскільки короткострокова відпустка допоможе відновитися. Тут вже, як каже долярчик, про демобілізацію вартувало би думати для таких людей. Вчора дивився на мілітарному інтервю з Миколою Бєлєсковим, то його позиція наступна: головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
freeze написав:А я похоже иду на рекорд, почти полтора года службы, и шесть дней отпуска ещё и при отсутствии выходных. Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают. И лето заканчивается, хотел в море поплавать. А так работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю. Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков. Пану Холяве большой привет. Видно пришло время уступить своё место молодым, не расстраивайтесь, Вы и так сделали очень много. Респект.
В Одессе в воскресенье, 20 августа, на пляже "Ланжерон" нашли предмет, похожий на вражескую мину.
взагалі краще уникати великого скупчення людей (пляжів в першу чергу), біля Санжійкі є пляжі де інколи зустрінете одного-двох людей або взагалі безлюдно, там плаває ловець рапанів (казав що протралив 500м вздовж берега і на відстань до 400м у глиб моря-мін не знайшов...але ніхто не гарантує, що течія не принесе їх завтра