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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4894489548964897
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:04

  sashaqbl написав:Вчора дивився на мілітарному інтервю з Миколою Бєлєсковим, то його позиція наступна:
головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...

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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:06

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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чому в тікток процвітають руzzкі спільноти, у яких ідеологія лютої ненависті до всього українського? Чому ТТ не блокує такі канали з 500 тис підписчиків, незважаючі на аргументовані скарги?
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:15

Карма чи бумеранг? ;)

  maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...

Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:19

Все буде Україна!©®™

  sashaqbl написав:Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
"Відпустка була зайвою"???
Мабуть, у вас немає дітей, або діти вже дорослі...
  freeze написав:Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают
Дивно... в нас, наче з 1.08 почали відпускати офіційно...
  freeze написав:работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю.
А в мене, наче навпаки - останніх півроку роботу виконую швидше і якісніше!(напевно, просто майже все відточено за 1,5р)
  freeze написав:Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
В мене теж є таке - "нездоровий пофігізм"))
Наприклад, нашу позицію прицільно обстріляли(нащастя - всі живі/евакуювались), а я сам зголошуюсь їхати і їду з хлопцями на цю позицію всього лиш через 4 години, забирати звід-ти майно(генератор/акумулятори/змотувати зв'язок і т.п.)
  sashaqbl написав:Тут вже, як каже долярчик, про демобілізацію вартувало би думати для таких людей.
Ну ясна ж річ!
Ми ж не Термінатори!!!
Тим більше, що багато тут мають 40-50+років, відповідно з кучою своїх болячок/діагнозів...
Невже не можна поступово/хвилями ще РІК тому почати "заміну" хоч по 30-50тис.моб./міс.???
  sashaqbl написав:головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
Ага-ага... - а тим часом па-раша буде тупо сидіти склавши руки і не буде випускати/виготовляти жодного дрона/снаряда/ракети...
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:29

  fler написав:
  maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...

Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.

Так, це гарні новини . І висновок один : без західних інвестицій та ринків збуту Кєтай - колос на глиняних ногах .
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