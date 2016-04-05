sashaqbl написав:Вчора дивився на мілітарному інтервю з Миколою Бєлєсковим, то його позиція наступна: головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...
Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло.. Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США(Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..))) Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні... У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.
sashaqbl написав:Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
"Відпустка була зайвою"??? Мабуть, у вас немає дітей, або діти вже дорослі...
freeze написав:Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают
Дивно... в нас, наче з 1.08 почали відпускати офіційно...
freeze написав:работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю.
А в мене, наче навпаки - останніх півроку роботу виконую швидше і якісніше!(напевно, просто майже все відточено за 1,5р)
freeze написав:Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
В мене теж є таке - "нездоровий пофігізм")) Наприклад, нашу позицію прицільно обстріляли(нащастя - всі живі/евакуювались), а я сам зголошуюсь їхати і їду з хлопцями на цю позицію всього лиш через 4 години, забирати звід-ти майно(генератор/акумулятори/змотувати зв'язок і т.п.)
sashaqbl написав:Тут вже, як каже долярчик, про демобілізацію вартувало би думати для таких людей.
Ну ясна ж річ! Ми ж не Термінатори!!! Тим більше, що багато тут мають 40-50+років, відповідно з кучою своїх болячок/діагнозів... Невже не можна поступово/хвилями ще РІК тому почати "заміну" хоч по 30-50тис.моб./міс.???
sashaqbl написав:головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
Ага-ага... - а тим часом па-раша буде тупо сидіти склавши руки і не буде випускати/виготовляти жодного дрона/снаряда/ракети...
maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...
Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло.. Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США(Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..))) Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні... У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.
Так, це гарні новини . І висновок один : без західних інвестицій та ринків збуту Кєтай - колос на глиняних ногах .