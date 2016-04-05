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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4894489548964897
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:04

  sashaqbl написав:Вчора дивився на мілітарному інтервю з Миколою Бєлєсковим, то його позиція наступна:
головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...

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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:06

Телеграм -потужна розвідувальна зброя Кремля

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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чому в тікток процвітають руzzкі спільноти, у яких ідеологія лютої ненависті до всього українського? Чому ТТ не блокує такі канали з 500 тис підписчиків, незважаючі на аргументовані скарги?
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:15

Карма чи бумеранг? ;)

  maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...

Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:19

Все буде Україна!©®™

  sashaqbl написав:Мабуть відпустка була зайвою. Відпочити за 5 днів не зміг, та й не то, щоб був сильно втомлений.
"Відпустка була зайвою"???
Мабуть, у вас немає дітей, або діти вже дорослі...
  freeze написав:Собрался было в середине августа на 10 дней, но понятным причинам отпуска отменили, сейчас время идёт, а всё равно не отпускают
Дивно... в нас, наче з 1.08 почали відпускати офіційно...
  freeze написав:работоспособность явно снизилась, что раньше мог сделать за день, с трудом за два дня делаю.
А в мене, наче навпаки - останніх півроку роботу виконую швидше і якісніше!(напевно, просто майже все відточено за 1,5р)
  freeze написав:Плюс ушли защитные реакции и смотрю у таких как я развивается нездоровый пофигизм, вчера вновь прибывший жаловался, что не спал всю ночь, потому что грохотало, а я рядом с ним всю ночь проспал как сурок, вообще ничего не слышал, никаких звуков.
В мене теж є таке - "нездоровий пофігізм"))
Наприклад, нашу позицію прицільно обстріляли(нащастя - всі живі/евакуювались), а я сам зголошуюсь їхати і їду з хлопцями на цю позицію всього лиш через 4 години, забирати звід-ти майно(генератор/акумулятори/змотувати зв'язок і т.п.)
  sashaqbl написав:Тут вже, як каже долярчик, про демобілізацію вартувало би думати для таких людей.
Ну ясна ж річ!
Ми ж не Термінатори!!!
Тим більше, що багато тут мають 40-50+років, відповідно з кучою своїх болячок/діагнозів...
Невже не можна поступово/хвилями ще РІК тому почати "заміну" хоч по 30-50тис.моб./міс.???
  sashaqbl написав:головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
Ага-ага... - а тим часом па-раша буде тупо сидіти склавши руки і не буде випускати/виготовляти жодного дрона/снаряда/ракети...
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:29

  fler написав:
  maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...

Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.

Так, це гарні новини . І висновок один : без західних інвестицій та ринків збуту Кєтай - колос на глиняних ногах .
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:48

  V2 написав:Нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти
Наталка Фіцич

А, може, досить вже цього пафосу? Оцієї патоки слів про війну добра і зла. Оцих заклинань про те, як Україна собою захищає Захід, а той затримує зброю

Україна захищає себе. Свою незалежність, свою землю і своїх людей. Хіба цього мало? Навіщо додавати більше, шукати глобальніший сенс, який знецінює найголовніше — захист власної незалежності. І, що важливо, веде до антизахідної риторики — саме того, чого і добивається ворог. Щоб ми розчарувались у колективному Заході й повернулись до матушкі.

Зараз пішов новий виток заклинань у єдності. Після усіх барабанів, яєць-по-17, стадіонів, доріг-по-60млн, літньої форми, що стає зимовою (мабуть, обростає шерстю) і решти гидотних історій, яких вже і не згадати, — всі ці заклики про єдність особливо лицемірні. Бо нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти.

Не вийде, вже не затикається. Роздраконили, робіть тепер щось із цим. Не депутатів за Мальдіви, Кіпри й Болгарії мандатів позбавляйте, бо це популізм — самі таке в список взяли, самі винні. Ні. Своїх саджайте. Масово.

І припиніть красти на війні, бо вкрадені гроші — це загиблі захисники. І позбавтеся нарешті зрадників, бо щось прильоти на диво точно прилітають. І смотрящих повикидайте, бо це пряма образа цінностей Майдану і загиблих на війні Героїв. І поверніть нарешті телеканали, бо це ганьба свободі слова і демократії.

І коли усе це зробите, от тоді можете розводитись про добро і зло. І про єдність. А до того це лише лицемірне словоблудство.

https://espreso.tv/nam-proponuyut-zatkn ... ati-krasti


як, виявляється, ресурси в "закромах" (а то все - волонтери та донати) таки є. тількит от чомусь йдуть не на ті потреби, на що слід в сьогоденні - стадіону в ківерцях бути. і зауважте, це всього один приклад в якихось невеличких ківерцях. а в масштабах країни? але то все не на часі про те говорити....
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Україні поки що не обіцяють Apache
Міністерство оборони США схвалило продаж Польщі бойових вертольотів типу Apache на суму $12 млрд, в угоду входять 96 гелікоптерів і необхідне спорядження, повідомили в Агентстві з оборонного співробітництва та безпеки в Пентагоні в понеділок, 21 серпня, повідомляє DW.
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