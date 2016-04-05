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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4895489648974898
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 08:18

  GALeon написав:
Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.


незмінна стретегія ще з часів екатерини ІІ.
після знищення Запорізської Січі і вигнання козаків на дон/кубань на їх теріторію привезли німців-переселенців і мокшу з болот
Катька 2 перемогла у війнах проти Османської імперії (1768–1774, 1787–1792), приєднала українське Причорномор'я та Крим. Остаточно поглинула Україну: знищила Гетьманщину (1764) і Січ (1775), запровадила кріпацтво, розформувала слобідське козацтво

впевен, що ЛАД нічого не знає про слобідське козацтво, тому що нащадки мокшан вважають Харків "исконно русским городом".

Слобідські козацькі полки — військово-територіальні козацькі формування на території Слобідської України у 1651—1765 роках
Московський уряд довгий час сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало Москві можливість економічно розбудувати вільні простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і разом із тим стримувати потік московських утікачів-кріпаків на Дон. Тому царський уряд постачав українським переселенцям зброю й харчі, дозволяв їм селитися цілими громадами на пільгових умовах («слободи»), наділяв їх землею й зберігав за поселенцями козацькі права і полковий устрій.
Одними з перших постійних українських козацьких формацій Слобідської України, ще до встановлення полкового устрою були чугуївські козаки, на чолі з Яковом Острянином, що проіснували 1638—1641 роки. Козаки отримали дозвіл від московського царя Михайла Федоровича на поселення в прикордонних землях та розбудову Чугуєва в обмін на оборону кордонів Московської держави від татар та поляків.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 08:29

США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", — заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці Пентагону, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу з навчання, відставатимуть від графіка, або буде потрібно навчити додаткову кількість льотчиків ЗСУ, тоді Штати долучаться до процесу навчання.


Сінгх зазначила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16. Вона додала, що це займе певний час.

не бачу проблем з мовою взагалі-надайте в Україну manuals (200 шт), і ці менуали
роздати в кожну в/ч і ВУЗи і нехай пілоти/курсанти вивчають термінологію ще 1го курсу навчання.
пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор
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