GALeon написав: Выживших местных жителей при этом собираются постепенно депортировать в РФ. Таким образом российское руководство собирается изменить этнический состав на оккупированных территориях и закрепить их за собой.
незмінна стретегія ще з часів екатерини ІІ. після знищення Запорізської Січі і вигнання козаків на дон/кубань на їх теріторію привезли німців-переселенців і мокшу з болот
Катька 2 перемогла у війнах проти Османської імперії (1768–1774, 1787–1792), приєднала українське Причорномор'я та Крим. Остаточно поглинула Україну: знищила Гетьманщину (1764) і Січ (1775), запровадила кріпацтво, розформувала слобідське козацтво
впевен, що ЛАД нічого не знає про слобідське козацтво, тому що нащадки мокшан вважають Харків "исконно русским городом".
Слобідські козацькі полки — військово-територіальні козацькі формування на території Слобідської України у 1651—1765 роках
Московський уряд довгий час сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало Москві можливість економічно розбудувати вільні простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і разом із тим стримувати потік московських утікачів-кріпаків на Дон. Тому царський уряд постачав українським переселенцям зброю й харчі, дозволяв їм селитися цілими громадами на пільгових умовах («слободи»), наділяв їх землею й зберігав за поселенцями козацькі права і полковий устрій. Одними з перших постійних українських козацьких формацій Слобідської України, ще до встановлення полкового устрою були чугуївські козаки, на чолі з Яковом Острянином, що проіснували 1638—1641 роки. Козаки отримали дозвіл від московського царя Михайла Федоровича на поселення в прикордонних землях та розбудову Чугуєва в обмін на оборону кордонів Московської держави від татар та поляків.
США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", — заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
За словами представниці Пентагону, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу з навчання, відставатимуть від графіка, або буде потрібно навчити додаткову кількість льотчиків ЗСУ, тоді Штати долучаться до процесу навчання.
Сінгх зазначила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16. Вона додала, що це займе певний час.
не бачу проблем з мовою взагалі-надайте в Україну manuals (200 шт), і ці менуали роздати в кожну в/ч і ВУЗи і нехай пілоти/курсанти вивчають термінологію ще 1го курсу навчання. пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор
Катька 2 - важное уточнение Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornbur (Катька-Немка) родила следующего Ямператора от Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (Петя 3, естественно, был прибит любовником женушки), далее все матери будующих Императоров – немки, т.е. в последнем хрусском Императоре (Николашка 2) хрусской крови 0,1%. А это важно, потому что все (луга, поля, реки и людишки) в стране по Закону принадлежали Императору... хрусских не существует в природе, а есть те, кто забыл свои корни - Манкурты...За 70лет Совка в Кремле не было ни одного чисто хрусского правителя… Поэтому не Катька 2, а Катька-Немка. ... и вдогонку не Петр 1, а Петя-Масон (ученик из Гей-Европы, который прорубил окно в Цивилизацию, а Обнуленышь заколотил это окно).
sashaqbl написав:головне не втратити в цьому наступі купу людей і техніки... І якось протриматися ще рік, поки партнери в достатній мірі наростять виродництво боєприпасів. Після того, вже можна буде воювати... В році так 25ому...
Ага-ага... - а тим часом па-раша буде тупо сидіти склавши руки і не буде випускати/виготовляти жодного дрона/снаряда/ракети...
В них можливості по нарощуванню трошки більш обмежені ніж у Європи та США.
Yuri_61 написав:чому ТТ не блокує тих, хто розпалює ненависть проти українців?
а у них в правилах нет такого запрета. Тик-ток по-моему вообще никого не блокирует из числа тех, кто не достиг серьезных объемов монетизации своего контента. Тик-ток развивается и растет. Рано обращать ему внимание на всякую ерунду.
Кстати, у меня почему-то не появляются в Тик-токе видео-новости против Украины в целом или против украинцев как нации. Возможно подобные видео просто не входят в число моих интересов, которые устанавливаются в настройках Тик-тока. Из этого следует, что и Вам можно поколдовать с настройками своего аккаунта, чтобы на глаза не попадался всякий бред.
fler написав:
maxprofit написав:тому що Тікток - кєтайське лайно, а кєтай - хазяїн расєї ...
Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло.. Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США(Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..))) Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні... У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.
Опустим характеристики источника этой "информации". Кому он принадлежит не интересовались? Тот еще стратег. Не он ли активно старался оставить Украину без главного тактического вооружения и резерва в любой войне 20-21 столетия (танки)?
Если у Китая возникли острые проблемы с экспортом, то ему целесообразно временно приподнимать учетную ставку и потом постепенно снижать. Но он делает наоборот. Что свидетельствует о возможном существенном росте импорта за китайские юани за последний год. Прикольно. За счет чего? А не за счет ли нефти и газа из росии по демпинговым ценам да еще и с расчетами китайскими юанями? Надо поинтересоваться поподробнее.
И далее. Экспорт это статья доходов, которая превратила Китай в могущественную страну. Думаю, что забота правительства Китая об экспорте имеет высокий приоритет и сегодня. И правительство уже более обоснованно обратит внимание на просьбы путина об организации экспорта из Китая в росию дронов, микросхем, ракет, военных самолетов 5-го поколения для противодействия обновленным F-16, которые наверняка уже появятся в Украине. Это решение поможет бороться с дефляцией, которая является спутником резкого снижения объемов экспорта. Да и основания для падения экспорта уже канули в лету. Ковид исчез как началась агрессия росии против УКРАИНЫ. (Кстати, это ведь повод задуматься об истинном виновнике, запустившем эту заразу по миру. Если нужно ответить на вопрос - кому это было выгодо, то ответ очевиден. Тому, кто находился на тот момент под санкциями и пытался их нивелировать, отправив весь остальной мир на карантин. Т.е. ковид выгоден был исключительно путину.)
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 22 сер, 2023 11:40, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo написав:Возможно подобные видео просто не входят в число моих интересов, которые устанавливаются в настройках Тик-тока. Из этого следует, что и Вам можно поколдовать с настройками своего аккаунта, чтобы на глаза не попадался всякий бред.
Юрія обурює сам факт вільного існування таких груп.. Способів уникати такого бреду є багато - наприклад я взагалі не користуюсь тіктоком, але це на жаль не впливає на факт їхнього існування. А от Фб вчора видалив мій коментар за вжите слово "кацап"