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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4896489748984899
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:40

Це тільки один Успіх так каже, а всі решта - іншої думки ;)

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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:52

  prodigy написав:
США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", — заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці Пентагону, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу з навчання, відставатимуть від графіка, або буде потрібно навчити додаткову кількість льотчиків ЗСУ, тоді Штати долучаться до процесу навчання.


Сінгх зазначила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16. Вона додала, що це займе певний час.

не бачу проблем з мовою взагалі-надайте в Україну manuals (200 шт), і ці менуали
роздати в кожну в/ч і ВУЗи і нехай пілоти/курсанти вивчають термінологію ще 1го курсу навчання.
пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор
я думаю варто перейти на повність викладання англійською мовою у вузах для пілотів , вони самі за будуть , бо комерційним пілотам платять більше ніж військовим , тому вони самі зацікавлені
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:15

  buratinyo написав:
  fler написав:Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.


Опустим характеристики источника этой "информации". Кому он принадлежит не интересовались? Тот еще стратег. Не он ли активно старался оставить Украину без главного тактического вооружения и резерва в любой войне 20-21 столетия (танки)?
Если у Китая возникли острые проблемы с экспортом, то ему целесообразно временно приподнимать учетную ставку и потом постепенно снижать. Но он делает наоборот. Что свидетельствует о возможном существенном росте импорта за китайские юани за последний год. Прикольно. За счет чего? А не за счет ли нефти и газа из росии по демпинговым ценам да еще и с расчетами китайскими юанями? Надо поинтересоваться поподробнее.

Так поинтересуйтесь и напишите нам, а не вот эти ваши манипуляции без единой ссылки на источники информации.

  buratinyo написав: И правительство уже более обоснованно обратит внимание на просьбы путина об организации экспорта из Китая в росию дронов, микросхем, ракет, военных самолетов 5-го поколения для противодействия обновленным F-16, которые наверняка уже появятся в Украине. Это решение поможет бороться с дефляцией, которая является спутником резкого снижения объемов экспорта. Да и основания для падения экспорта уже канули в лету.

Снова измышлизмы?)))
"Экспорт Китая в июле 2023 года сократился на 14,5% год к году, до $281,8 млрд, после спада на 12,4% по итогам июня, свидетельствуют данные таможни КНР. Импорт также ускорил падение, сократившись на 12,4%, до $201,2 млрд, после снижения на 6,8% в июне."
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:32

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор

Нехай хотаб мене поправить, але двохмісні - це не навчально тренувальні. Двохмісні - це бойові машини, де друге місце - для оператора озброєння.


В 1977 году появился двухместный вариант самолета, проиндексированный как F-16В. Традиционно данную модификацию называют учебно-тренировочной, но по факту она была учебно-боевой и могла использовать всю номенклатуру вооружения, доступную и для модификации F-16А — а это не только 20-мм пушка M61 Vulcan и ракеты класса "воздух-воздух"AIM-9 Sidewinder, но и дальнобойные AIM-7 Sparrow с полуактивной головкой самонаведения, а также неуправляемые авиационные бомбы калибра 227 кг, 454 кг и 907 кг. Таким образом с F-16В самолет по факту стал истребителем-бомбардировщиком, и эта роль впоследствии станет основной.


F-16B — двухместный учебно-боевой вариант самолета F-16A;

F-16D — двухместный учебно-боевой вариант самолета F-16C;

https://focus.ua/voennye-novosti/570743 ... tvo-v-nebe
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 22 сер, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/tnpPkr4xS2E?feature=share

Так Успіх, ти боєць, ти вибрав шлях воєна,
ти багато чого/кого вибрав.
Можеш як хотаб нести европейські цінності народам Африки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46

Україна просить у США далекобійні ракети JASSM для F-16, - Forbes


Наразі невелике угруповання модифікованих бомбардувальників Су-24М/МР , які літають у складі 7-ї бригади тактичної авіації з аеродрому в Старокостянтинові на заході України, є основною повітряною силою ПС. Вони випускають британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі SCALP. Су-24 можуть вражати російські війська та матеріально-технічні вузли на відстані до 249 км.

F-16 ще не сумісний з Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність ударів. Ці ракети можуть допомогти Києву досягти однієї з головних цілей - звільнити Крим.

навіщо писати де базуються літаки і на яких аєродромах?
звісно що це ніколи не було секретом, але навіщо?
prodigy
 
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