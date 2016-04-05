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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4897489848994900
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:32

  fler написав:
  buratinyo написав:
  fler написав:Кажуть, що Хазяїну сильно поплохєло..
Минулого тижня серйозні проблеми на його ринку нерухомості були виявлені, коли постраждалий від кризи гігант нерухомості Evergrande подав заяву про банкрутство в США :shock: (Шо-шо? США? Ті, які згідно Дерипаскі мали Китаю кланятись? Ну-ну..)))
Імпорт і експорт Китаю різко впали в липні...
У червні в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у міських районах сягнув рекордного рівня – понад 20% :shock:
https://zn.ua/ukr/china/kitaj-znizhuje- ... etsja.html
Є багато новин на цю тему. Пишуть, що люди масово забирають гроші з банків і т.п. Цікаво, чи це вплине на війну в Україні.


Опустим характеристики источника этой "информации". Кому он принадлежит не интересовались? Тот еще стратег. Не он ли активно старался оставить Украину без главного тактического вооружения и резерва в любой войне 20-21 столетия (танки)?
Если у Китая возникли острые проблемы с экспортом, то ему целесообразно временно приподнимать учетную ставку и потом постепенно снижать. Но он делает наоборот. Что свидетельствует о возможном существенном росте импорта за китайские юани за последний год. Прикольно. За счет чего? А не за счет ли нефти и газа из росии по демпинговым ценам да еще и с расчетами китайскими юанями? Надо поинтересоваться поподробнее.

Так поинтересуйтесь и напишите нам, а не вот эти ваши манипуляции без единой ссылки на источники информации.

Уже поинтересовался. Все подтвердилось. Публиковать источник не будет ничего для Вас. :) А ссылки в инете всякие искать на чьи-то заумные предположения это не мое, даже если эти ссылки ретранслируют мои слова.

А Вы что действительно считаете, что истина всегда только там, если она уже где-то опубликована в СМИ?

Ох, женщины. :)

  fler написав:
  buratinyo написав: И правительство уже более обоснованно обратит внимание на просьбы путина об организации экспорта из Китая в росию дронов, микросхем, ракет, военных самолетов 5-го поколения для противодействия обновленным F-16, которые наверняка уже появятся в Украине. Это решение поможет бороться с дефляцией, которая является спутником резкого снижения объемов экспорта. Да и основания для падения экспорта уже канули в лету.

Снова измышлизмы?)))
"Экспорт Китая в июле 2023 года сократился на 14,5% год к году, до $281,8 млрд, после спада на 12,4% по итогам июня, свидетельствуют данные таможни КНР. Импорт также ускорил падение, сократившись на 12,4%, до $201,2 млрд, после снижения на 6,8% в июне."


Пусть будут "измышлизмы" в Вашем понимании. Но они основаны на простой логике, на которой и строятся разные признанные экономические теории.

Заметил что Вы занимаетесь ретрансляцией неясно чьей "аналитики" взамен поиска достоверных сухих данных. Ну, это Ваш выбор быть очередным ретранслятором. Думаю, что Вы уже давно не удивляетесь тому, что подобная "аналитика" никогда не соответствует реальности.

Касательно снижения экспорта из Китая в целом. Позавчера в Киеве медленно двигаясь в пробке вдоль Днепра к центру я насчитал штук 10 новых китайских электромобилей. Это свидетельство того, что структура экспорта из Китая после пандемии начала меняться. Люди меняют свои предпочтения. Возможно с этим связаны цифры про китайский экспорт. Другими словами, я пока не вижу в этом большой проблемы так как приведенный пример свидетельствует о росте китайского экспорта в определенной товарной группе.

А вот падение импорта в Китай наводит меня на мысли, которые озвучить я пока не готов.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:22

Ну як так можна...?

Все по плану!
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Так, пане Б... Бу... Ба...лабол з папочкою на столі?🤦🏻

Ну як, ну як на такій посаді так таляпати язиком???
Рівень таксиста, або бабки біля під'їзду...
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:52

Невже не зробив всіх разом з Ігорем батьковичем?

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор

Нехай хотаб мене поправить, але двохмісні - це не навчально тренувальні. Двохмісні - це бойові машини, де друге місце - для оператора озброєння.

Ні. Це для навчання.
Всі вони можуть бути використані як бойові, але це затратно. «Спарку» завжди бережуть.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:04

Путин обратился к деловому совету БРИКС по видеосвязи. И не своим голосом.
Почему так произошло, неизвестно.
Hennady
 
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