Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 сер, 2023 19:52
sashaqbl написав: prodigy написав:
пишуть, що деякі Ф16 будуть 2містні (для тренування), це дуже корисна річ, на таких літаках за рік можна підготувати до 100-150 пілотів, далі мультиплікатор
Нехай хотаб мене поправить, але двохмісні - це не навчально тренувальні. Двохмісні - це бойові машини, де друге місце - для оператора озброєння.
Ні. Це для навчання.
Всі вони можуть бути використані як бойові, але це затратно. «Спарку» завжди бережуть.
Hotab
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Додано: Вів 22 сер, 2023 20:04
Путин обратился к деловому совету БРИКС по видеосвязи. И не своим голосом.
Почему так произошло, неизвестно.
Hennady
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:46
buratinyo написав:
Касательно снижения экспорта из Китая в целом.
Позавчера в Киеве медленно двигаясь в пробке
вдоль Днепра к центру я насчитал штук 10 новых китайских электромобилей. Это свидетельство того, что структура экспорта из Китая после пандемии начала меняться. Люди меняют свои предпочтения. Возможно с этим связаны цифры про китайский экспорт. Другими словами, я пока не вижу в этом большой проблемы так как приведенный пример свидетельствует о росте китайского экспорта в определенной товарной группе.
А вот падение импорта в Китай наводит меня на мысли, которые
озвучить я пока не готов
.
рили Хперд 146 левела)))
зачем эти загадки? жги буратино)))
Прохожий
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:29
УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам. Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.
stm
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:48
stm написав: Успіх Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной
Когда мои друзья со мной (с)
freeze
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:12
freeze написав: stm написав: Успіх Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной
Когда мои друзья со мной (с)
Мне жаль.
stm
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:22
freeze написав: stm написав: Успіх Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной
Когда мои друзья со мной (с)
...сіли на невизначений термін
Нічого, то перших 5років - куйово, а поті - звикнемо!
https://youtube.com/shorts/d2O9GzNQ8HI?feature=share
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:32
Успіх
,
Нічого, то перших 5років - куйово, а поті - звикнемо!
Раніше про армію казали «важко перших 20 років»
Hotab
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:54
Hotab написав: Успіх
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Нічого, то перших 5років - куйово, а поті - звикнемо!
Раніше про армію казали «важко перших 20 років»
Це в часи рі?
Faceless
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