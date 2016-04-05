Касательно снижения экспорта из Китая в целом. Позавчера в Киеве медленно двигаясь в пробке вдоль Днепра к центру я насчитал штук 10 новых китайских электромобилей. Это свидетельство того, что структура экспорта из Китая после пандемии начала меняться. Люди меняют свои предпочтения. Возможно с этим связаны цифры про китайский экспорт. Другими словами, я пока не вижу в этом большой проблемы так как приведенный пример свидетельствует о росте китайского экспорта в определенной товарной группе.
А вот падение импорта в Китай наводит меня на мысли, которые озвучить я пока не готов.
Faceless , в українській армії. Право на мінімальною пенсією наставало через 20. Потім 25 стало. Успіх зробив вже величезний крок. А ще ж він справно платив податки і 12.5 років цивільного стажу має. Ще 12.5 військового - і він пенсіонер. Щастя поряд, якщо є друзі, які підкажуть.
stm написав:УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам.
пусть к реестру налоговой доступятся в первую очередь и сделают выводы, тогда я спок. В противном слдучае исков не оберутся после войны, того же резникова до трусов разденут, хорошо если без преследований, то уедет в Израиль на пособие