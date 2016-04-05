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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4898489949004901
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:27

  fox767676 написав:
  stm написав:УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам.


пусть к реестру налоговой доступятся в первую очередь, тогда я спок.
В противном слдучае исков не оберутся после войны, того же резникова до трусов разденут, хорошо если без преследований, то уедет в Изоаилт на пособие

Резникова скорее всего снимут рано или поздно. Но шмон в ТЦК и ВЛК навели знатный, поэтому не думаю что сейчас каждый желающий станет инвалидом, а значит...
Кстати, расстрою, к реестрам налоговой там доступа нет. Так что уплаченные налоги по Будивельнику не являются отсрочкой или бронированием от призыва.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:34

Шмон навели, а десятки тысяч липовых инвалидов, волонтеров и дальнобойщиков уже выехали. Все это похоже на жонглирование законами в личных интересах, и при правильной постановке вопроса приведет к куда более серьезным последствиям чем отставка. Если они еще попытаються дорушить остатки худо-бедно работающего бизнеса, условно говоря, сделать из международного менеджера с 20 летним опытом и без какой-либо воинской специальности, копача окопов, то они подвергают свои судьбы очень большой опасности
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Если они еще попытаються дорушить остатки худо-бедно работающего бизнеса, условно говоря, сделать из международного менеджера с 20 летним опытом и без какой-либо воинской специальности, копача окопов, то они подвергают свои судьбы очень большой опасности


це загальна проблема, є багато знайомих 35-50 років що мобілізовувались, плануючи знайти своє місце в армії по своїм вмінням (ІТ, англ.мова, інженери, науковці, міжнародна логістика та інше), але в результаті опинились або з лопатою окопі або штурмовиком з грижею хребта.
можливо є підрозділи (як у freeze) де все налагоджено на кращому рівні, але переважно все роблять через ж.. совковими методами: ТЦК має виконати план, і чи буде це 100 безробітних чи 100 алкашів чи 100 інженерів/бізнесменів, їм все рівно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:16

  stm написав:УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам.
Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.

Можна або посилання , або детальніше, посилання краще
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:19

  yama написав:
  stm написав:УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам.
Но не думаю, что Успиха отпустят, скорее друзей ему добавят.

Можна або посилання , або детальніше, посилання краще

Только для Вас - нет.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:є підрозділи (як у freeze) де все налагоджено на кращому рівні, але переважно все роблять через ж.. совковими методами: ТЦК має виконати план, і чи буде це 100 безробітних чи 100 алкашів чи 100 інженерів/бізнесменів, їм все рівно


Як що вже не спромоглися пристати до якогось військово-політичного блоку, то потрібно було розбудовувати армію, та готувати резерви, як наприклад у Швейцарії - регулярні иа всеохоплюючі навчання більшості громадян з відривом від виробництва, щоб кожний розумів що він буде робити в армії.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Можна або посилання , або детальніше, посилання краще
https://focus.ua/voennye-novosti/587518 ... v-reznikov
TUR
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