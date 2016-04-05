stm написав:УспіхТам Резников тоже пиарится, говорит с середины сентября автоматом доступ у ТЦК к реестрам.
пусть к реестру налоговой доступятся в первую очередь, тогда я спок. В противном слдучае исков не оберутся после войны, того же резникова до трусов разденут, хорошо если без преследований, то уедет в Изоаилт на пособие
Резникова скорее всего снимут рано или поздно. Но шмон в ТЦК и ВЛК навели знатный, поэтому не думаю что сейчас каждый желающий станет инвалидом, а значит... Кстати, расстрою, к реестрам налоговой там доступа нет. Так что уплаченные налоги по Будивельнику не являются отсрочкой или бронированием от призыва.
Шмон навели, а десятки тысяч липовых инвалидов, волонтеров и дальнобойщиков уже выехали. Все это похоже на жонглирование законами в личных интересах, и при правильной постановке вопроса приведет к куда более серьезным последствиям чем отставка. Если они еще попытаються дорушить остатки худо-бедно работающего бизнеса, условно говоря, сделать из международного менеджера с 20 летним опытом и без какой-либо воинской специальности, копача окопов, то они подвергают свои судьбы очень большой опасности
fox767676 написав:Если они еще попытаються дорушить остатки худо-бедно работающего бизнеса, условно говоря, сделать из международного менеджера с 20 летним опытом и без какой-либо воинской специальности, копача окопов, то они подвергают свои судьбы очень большой опасности
це загальна проблема, є багато знайомих 35-50 років що мобілізовувались, плануючи знайти своє місце в армії по своїм вмінням (ІТ, англ.мова, інженери, науковці, міжнародна логістика та інше), але в результаті опинились або з лопатою окопі або штурмовиком з грижею хребта. можливо є підрозділи (як у freeze) де все налагоджено на кращому рівні, але переважно все роблять через ж.. совковими методами: ТЦК має виконати план, і чи буде це 100 безробітних чи 100 алкашів чи 100 інженерів/бізнесменів, їм все рівно
Letusrock написав:є підрозділи (як у freeze) де все налагоджено на кращому рівні, але переважно все роблять через ж.. совковими методами: ТЦК має виконати план, і чи буде це 100 безробітних чи 100 алкашів чи 100 інженерів/бізнесменів, їм все рівно
Як що вже не спромоглися пристати до якогось військово-політичного блоку, то потрібно було розбудовувати армію, та готувати резерви, як наприклад у Швейцарії - регулярні иа всеохоплюючі навчання більшості громадян з відривом від виробництва, щоб кожний розумів що він буде робити в армії.
Цікава історія, якщо це правда. Хоча й трохи дивна.
Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту Джерело: https://censor.net/ua/n3439166
sashaqbl написав:Цікава історія, якщо це правда. Хоча й трохи дивна.
Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту Джерело: https://censor.net/ua/n3439166
А ось що пишуть кацапи: По нашему Ми-8, который пропал пару недель назад, у меня следующая информация. Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересёк ленточку. Возможно была "радиоигра" со стороны хохлов, возможно отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолёте на земле. Бортовой и правак предположительно 200, командир 300. И я очень попрошу всех адекватных, пока не будет доказано обратное, никаких других версий не распространять, ибо других версий и быть не может. Прекрасно представляю, что хохлы с командиром сейчас жёстко работают, поэтому картинку нам хохлы могут показать любую. Мы это уже проходили. Прошу всех кому не пох*й, помочь вытащить экипаж. Деньги, если нужно, соберем. Хохлов на обмен тоже найдём.
Наші колись обіцяли платити за техніку + програму захисту від переслідувань десь в закордоном. Скоріш ха все це по ній... Якщо все пройде успішно, то сподіваюсь на регулярні поставки техніки від москалів.