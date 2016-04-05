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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4899490049014902
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:09

ДумайТЕ!©

  stm написав:УспіхТам Резников
...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови! 8)
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:20

  TUR написав:
  yama написав:Можна або посилання , або детальніше, посилання краще
https://focus.ua/voennye-novosti/587518 ... v-reznikov

Яйця по 17 гривень за штуку він не коментує?
Ті реєстри ЦВК у яких на минулих виборах спливли люди, які вже давно пішли в інший світ? Півтора року хаосу. Тут прийнято робити з дільничного – начальника податкової тощо. Про що взагалі розмова цього адвоката, який став гінералісумосом?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))

Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55

Наверное так совпало что пилоты с семьями были не в ладах. На массовое явление увы рассчитывать трудно
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Пишут что идин был в теме, семью вывез за полгода, 2ух других ликвидировали.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:08

  Успіх написав:
  stm написав:УспіхТам Резников
...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови! 8)
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )

"До останнього українця"?
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