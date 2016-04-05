...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови!
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:09
ДумайТЕ!©
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:20
Яйця по 17 гривень за штуку він не коментує?
Ті реєстри ЦВК у яких на минулих виборах спливли люди, які вже давно пішли в інший світ? Півтора року хаосу. Тут прийнято робити з дільничного – начальника податкової тощо. Про що взагалі розмова цього адвоката, який став гінералісумосом?
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))
Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55
Наверное так совпало что пилоты с семьями были не в ладах. На массовое явление увы рассчитывать трудно
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Пишут что идин был в теме, семью вывез за полгода, 2ух других ликвидировали.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:08
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