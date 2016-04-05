...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови!
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:09
ДумайТЕ!©
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:20
Яйця по 17 гривень за штуку він не коментує?
Ті реєстри ЦВК у яких на минулих виборах спливли люди, які вже давно пішли в інший світ? Півтора року хаосу. Тут прийнято робити з дільничного – начальника податкової тощо. Про що взагалі розмова цього адвоката, який став гінералісумосом?
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))
Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55
Наверное так совпало что пилоты с семьями были не в ладах. На массовое явление увы рассчитывать трудно
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Пишут что идин был в теме, семью вывез за полгода, 2ух других ликвидировали.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:08
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:22
Система "ніпель", або...
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:51
fler ,
За 300 км в бік на вертольоті не губляться (зараз у кожного в кишені смартфон і зрозуміти де ти є не важко)
«Командир привіз для СБУ вертоліт, а решті 2 не розуміли куди летять» - теж дурня. Обидва слідкують за маршрутом (командир і копайлот) , а часто навіть бортінженер теж. Копайлот взагалі відповідає за навігацію, як він міг щось там не розуміти)
Навіть якщо перетнути кордон перпендикулярно, то треба ще потім 1.5 години летіти над Українською територію. Не розуміючи куди??? Да канєш )) На вертольоті взагалі можна знизитись і вказівники на трасі прочитати))
Або сісти і спитати де ми є, якщо взагалі на борту все відмовило.
Єдиний можливий варіант спланованого угону - вбити обох членів екіпажу в кабіні і самому привезти машину в Україну.
Причому ще і погодити маршрут і час з нашими, бо або на кордоні зібʼють, або при підльоті до Полтави.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:04
Успіха почули )
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:10
Російський вертоліт Мі-8 із пілотом приземлився на Харківщині (
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