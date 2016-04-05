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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4900490149024903>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:09

ДумайТЕ!©

  stm написав:УспіхТам Резников
...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови! 8)
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:20

  TUR написав:
  yama написав:Можна або посилання , або детальніше, посилання краще
https://focus.ua/voennye-novosti/587518 ... v-reznikov

Яйця по 17 гривень за штуку він не коментує?
Ті реєстри ЦВК у яких на минулих виборах спливли люди, які вже давно пішли в інший світ? Півтора року хаосу. Тут прийнято робити з дільничного – начальника податкової тощо. Про що взагалі розмова цього адвоката, який став гінералісумосом?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))

Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55

Наверное так совпало что пилоты с семьями были не в ладах. На массовое явление увы рассчитывать трудно
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Пишут что идин был в теме, семью вывез за полгода, 2ух других ликвидировали.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:08

  Успіх написав:
  stm написав:УспіхТам Резников
...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови! 8)
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )

"До останнього українця"?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:22

Система "ніпель", або...

  Schmit написав:"До останнього українця"?
Або щоб ви - підмінили нас, щоб пізніше ми - підмінили вас! ;) :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:51

fler ,
Хотаб, що скажеш?


За 300 км в бік на вертольоті не губляться (зараз у кожного в кишені смартфон і зрозуміти де ти є не важко)
«Командир привіз для СБУ вертоліт, а решті 2 не розуміли куди летять» - теж дурня. Обидва слідкують за маршрутом (командир і копайлот) , а часто навіть бортінженер теж. Копайлот взагалі відповідає за навігацію, як він міг щось там не розуміти)

Навіть якщо перетнути кордон перпендикулярно, то треба ще потім 1.5 години летіти над Українською територію. Не розуміючи куди??? Да канєш )) На вертольоті взагалі можна знизитись і вказівники на трасі прочитати))
Або сісти і спитати де ми є, якщо взагалі на борту все відмовило.

Єдиний можливий варіант спланованого угону - вбити обох членів екіпажу в кабіні і самому привезти машину в Україну.



Причому ще і погодити маршрут і час з нашими, бо або на кордоні зібʼють, або при підльоті до Полтави.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:04

Успіха почули )

Мобілізацію посилять, скоріше за все.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати», – Зеленський під час пресконференції.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:10

  sashaqbl написав:Цікава історія, якщо це правда. Хоча й трохи дивна.
Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту Джерело:
https://censor.net/ua/n3439166

Російський вертоліт Мі-8 із пілотом приземлився на Харківщині (https://t.me/+x5aYwoqIGlQ1Zjcy)
https://t.me/kharkivlife/66252
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:14

Вже Харківщина. Цікаво, де ж він дійсно сів.
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