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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4900490149024903
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:21

  Schmit написав:
  Успіх написав:
  stm написав:УспіхТам Резников
...правильні речі каже, які я вам тут вже більше року втовкмачую у ваші голови! 8)
Слухати уважно і вдумуватись!
(можна все дивитись - там коротко 6хв, або з 4:10 )

"До останнього українця"?


"Вони виграли час для нас, щоб ми встигли накрасти побільше "
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:22

  Xenon написав:Успіха почули )

Мобілізацію посилять, скоріше за все.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати», – Зеленський під час пресконференції.




Ну хоча б "не по проханням трудящихся" :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Успіха почули )

Мобілізацію посилять, скоріше за все.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати», – Зеленський під час пресконференції.




Дело не в Успехе. Назревает очевидный момент истины на фоне ежедневного скрытого увеличения группировки орков на оккупированной территории.
Или запрашиваем переговоры ( или морозим войну), или усиливаем мобилизацию.
Пока значительная часть общества одновременно хочет выхода на границы 1991 года и одновременно не хочет переходить на военные рельсы в экономике и ускорения мобилизации. Но так одновременно не бывает, приходит момент выбора.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:28

Логічно, суспільству треба протверизити трохи у своїх цілях.
Погано що під роздачу підпадають люди, які давно розпрощалися з кордонами 1991, ніколи нікого не "робили разом"

З усього прослуханого пула ютуб-спікерів, та досвіду 2014-2015, в мене склалася така картина - Захід не вважає ерефію чммось то жахливим, що необхідно знищити/перемогти, може тільки трохи вказати на місце. ЇЇ військова поразка не входить до планів, тому постачання нам зброї помірне-помірне. Що з цими обсягами зброї робити - сидіти в обороні , чи ходити в психічні атаки, то наша справа, але краще закруглятись потихесеньку. І щоб це не виглядало зрадою нац.інтересів з боку влади, намагаються залучити до віповідальності якомога більше громадян. Хочеш кордони 1991 - ось тобі лопата та калаш. А, вже не хочеш...
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 сер, 2023 18:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:35

  Hotab написав:Вже Харківщина. Цікаво, де ж він дійсно сів.

Кацапський ТГ Fighterbomber після повідомлень від українських ТГ перевзувся у стрибку і пише, що "приземлился в харьковской области возле поселка Полтава". У коментарях вказують, що це "в 45 км от ЛБС, отказала навигация". Також у коментах: "Пролетел 100 км вглубь вражеской территории Купянского направления, при этом его не тронуло ни одно ПВО, ни один ПЗРК. Чистая случайность. Радиопомехи, а компас, очевидно неисправен. Как у Джека Воробья".
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:49

  Успіх написав:
  Schmit написав:"До останнього українця"?
Або щоб ви - підмінили нас, щоб пізніше ми - підмінили вас! ;) :D

Та це план на десятиліття.
Schmit
 
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