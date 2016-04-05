"Вони виграли час для нас, щоб ми встигли накрасти побільше "
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:21
"Вони виграли час для нас, щоб ми встигли накрасти побільше "
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:22
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дело не в Успехе. Назревает очевидный момент истины на фоне ежедневного скрытого увеличения группировки орков на оккупированной территории.
Или запрашиваем переговоры ( или морозим войну), или усиливаем мобилизацию.
Пока значительная часть общества одновременно хочет выхода на границы 1991 года и одновременно не хочет переходить на военные рельсы в экономике и ускорения мобилизации. Но так одновременно не бывает, приходит момент выбора.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:28
Логічно, суспільству треба протверизити трохи у своїх цілях.
Погано що під роздачу підпадають люди, які давно розпрощалися з кордонами 1991, ніколи нікого не "робили разом"
З усього прослуханого пула ютуб-спікерів, та досвіду 2014-2015, в мене склалася така картина - Захід не вважає ерефію чммось то жахливим, що необхідно знищити/перемогти, може тільки трохи вказати на місце. ЇЇ військова поразка не входить до планів, тому постачання нам зброї помірне-помірне. Що з цими обсягами зброї робити - сидіти в обороні , чи ходити в психічні атаки, то наша справа, але краще закруглятись потихесеньку. І щоб це не виглядало зрадою нац.інтересів з боку влади, намагаються залучити до віповідальності якомога більше громадян. Хочеш кордони 1991 - ось тобі лопата та калаш. А, вже не хочеш...
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 сер, 2023 18:59, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:35
Кацапський ТГ Fighterbomber після повідомлень від українських ТГ перевзувся у стрибку і пише, що "приземлился в харьковской области возле поселка Полтава". У коментарях вказують, що це "в 45 км от ЛБС, отказала навигация". Також у коментах: "Пролетел 100 км вглубь вражеской территории Купянского направления, при этом его не тронуло ни одно ПВО, ни один ПЗРК. Чистая случайность. Радиопомехи, а компас, очевидно неисправен. Как у Джека Воробья".
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:49
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:08
Так це завжди було так. Більше того - перші 2-3 місяці Захід планував злити Україну по-тихому. А такої тези що "РФ має програти" я ніколи ні від кого не чув. Так, "Україна має перемогти", але що таке "перемога" ніхто не розжовував. В мене таке враження що збереження незалежності України - це для Заходу і є перемога України.
Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:11
Згадайте як два тижні тому я піднімав питання гетьманцева, який своїми погіршеннями в бізнес середовищі привів до
а - зменшення надходжень до Держбюджету
б - зменшенні надходжень від волонтерів
І я прогнозував
це робить зрадник, який готує підгрунтя щоб вийти до населення і сказати
Грошей не вистарчає
Ви воювати не хочете
Донатити перестали
Звідси висновок - ми завершуємо війну там де стоїмо....
Фріз вже озвучив те що хотів почути Гетьманцев
Зеленського використовують втемну
Тепер залишилось
Отримати доступ до податкових реєстрів
По ним визначити хто платить податки і 30% найкращих - мобілізувати ..тобто зменшити надходження до Держбюджету
А люмпенам кинути кісту - бачите ніхто платити не хоче...
От тільки одного найвеличніший черчіль всіх народів не розуміє
Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги)
То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:12
fler , 45 км вже більше можливих варіантів.
Знову ж, не дуже вірю що 2 інших нічого не бачили / не розуміли.
Копайлот мав все бачити і казати, куди летіти.
Відмлва? Ну по компасу зараз ніхто не літає, хай він хоч відмовляє, хоч ні. Є GPS. Ну і навряд чи йшли в хмарах, тобто по карті теж щось мали бачили. І вже якщо дійсно втратили орієнтування і не розуміли де, то «книжка пише» взяти курс від свого державного кордону вглиб своєї території». У їх випадку це на північ, і як мінімум механічний КІ-13 працює завжди і відмовити не може, напрямок «на північ» по ньому не складно виконати.
Коротше поки що притримуюсь думки що командир вбив двох членів екіпажу і спокійно посадив у нас. По домовленості. Факт загибелі двох членів, озвучений орками, якраз відповідає цій думці.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:16
c 13-35 мін квінтесенція
Луценко каже деякі раціональні речі: і про довготривалу війну і про мобілізацію
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